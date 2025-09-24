उन्होंने 2019 में UT बनने का जश्न मनाया था; लद्दाख में जारी हिंसा पर उमर अब्दुल्ला

Ladakh: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य को विभाजित करते समय लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। तब भी वह इतना गुस्सा हैं, जबकि हमें तो वादा करके भी उसे अधूरा छोड़ दिया गया।

लद्दाख की राजधानी लेह में जारी हिंसक प्रदर्शन पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी सामने आई है। उमर ने हालिया घटनाओं को लेकर कहा कि 2019 में जब राज्य को विभाजित किया गया था, तब लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने का वादा भी नहीं किया गया था। उस समय पर लद्दाख के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का स्वागत किया था और इसका जश्न भी मनाया था।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में की जा रही पूर्ण राज्य की मांग की तुलना भी की। उन्होंने लिखा, "लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया था और अब वह खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और गुस्से में है। अब कल्पना कीजिए कि जम्मू-कश्मीर में हम कितना ठगा हुआ और निराश महसूस करते हैं, जब जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा किया जाता है और उसे अधूरा छोड़ दिया जाता है। वह भी तब जबकि हम पूरे लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ इसकी मांग कर रहे हैं।"