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इजाजत मिले, न मिले दिल्ली जाएंगे; चाचा के निधन के बाद उमर अब्दुल्ला ने फिर भरी हुंकार

By Upendra Thapak
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। चाचा के निधन होने के बाद भी उमर ने कहा कि प्रदर्शन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 19 जुलाई को सभी दिल्ली पहुंचेंगे और 20 को प्रदर्शन शुरू करेंगे।

इजाजत मिले, न मिले दिल्ली जाएंगे; चाचा के निधन के बाद उमर अब्दुल्ला ने फिर भरी हुंकार

जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी तेज कर दी है। बुधवार सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्हें अभी तक प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन उनका इरादा पक्का है। वह अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली जाएंगे और वहां पर धरना देंगे। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उनके चाचा का निधन हो गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि शायद अब्दुल्ला परिवार इस प्रदर्शन को टाल दे। लेकिन सीएम उमर ने साफ किया कि प्रदर्शन अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही किया जाएगा

बुधवार को चाचा के निधन पर शोक मनाने पहुंचे लोगों और मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन प्रदर्शन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके दिवंगत चाचा शेख मुस्तफा अब्दुल्ला की भी यही इच्छा होती की पार्टी के तय कार्यक्रम में कोई बदलाव न हो। अब्दुल्ला ने कहा, "कमाल साहब भी यही चाहते कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए। उनकी तबीयत 11 जुलाई को बिगड़ गई थी और डॉक्टरों ने हमें बताया था कि वह नहीं बच पाएंगे। इसके बावजूद पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हमें निर्देश दिया था कि कमाल साहब के साथ कुछ भी हो, पार्टी 12 जुलाई के जम्मू कार्यक्रम को जारी रखेगी। इसलिए जब हम 12 जुलाई का कार्यक्रम रद्द करने के लिए तैयार नहीं थे, तो दिल्ली में होने वाला यह प्रदर्शन निश्चित रूप से जारी रहेगा।"

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अभी तक नहीं मिली प्रदर्शन की इजाजत- उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है। उन्होंने कहा, "हमें इंतजार करवाया जा रहा है। लेकिन जैसी कि मैंने कहा था कि हमें धैर्य रखना आता है।" अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सरकार उन्हें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती है, तो वह अपनी वैकल्पिक योजना पर काम करेंगे।

उन्होंने कहा, "हम इंतजार करेंगे और अपनी वैकल्पिक योजना भी तैयार रखेंगे। मैंने अपने उन साथियों से कहा है, जिन्होंने अनुमति को लेकर आशंका जताई थी कि हम निश्चित रूप से 19 जुलाई को दिल्ली जाएंगे। अगर हमें जंतर-मंतर के लिए अनुमति नहीं मिलती है तो वहां बैठकर चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है लेकिन हम 19 जुलाई को दिल्ली के लिए रवाना होंगे।"

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यह परिवार के लिए कठिन समय- उमर अब्दुल्ला

अब्दुल्ला ने अपने चाचा के निधन को परिवार और पार्टी के लिए बेहद कठिन समय बताते हुए कहा कि वह केवल उनके पिता के छोटे भाई ही नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी अलग पहचान भी थी।

उन्होंने कहा, “वह एक अनुभवी डॉक्टर थे, जिन्होंने जीवन भर गरीब मरीजों का इलाज किया। जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान भी उन्होंने तंगमार्ग में अपना नि:शुल्क क्लीनिक बंद नहीं किया और हर सप्ताह वहां जाकर क्षेत्र के गरीब लोगों का उपचार करते रहे।” दिवंगत नेता के राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि वह पहले विधान परिषद के सदस्य बने और बाद में 1986 में विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने कहा कि 1997 में कमाल साहब तंगमार्ग विधानसभा क्षेत्र से दोबारा निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने पट्टन विधानसभा क्षेत्र से दो बार उपचुनाव जीता और 2009 में हजरतबल विधानसभा क्षेत्र से भी जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री ने कहा, "यहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना इस बात का प्रमाण है कि कमाल साहब ने अपने जीवन में बहुत से लोगों के दिलों को छुआ। हमें इसका एहसास है और हम इसके लिए आभारी हैं।"

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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