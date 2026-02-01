बजट में बंगाल का जिक्र नहीं, सरकार हमें बांग्लादेशी समझती है: ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक

Hindustan Hindi News
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार बंगाल को बांग्लादेश समझती है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने कुल 5100 सेकंड का भाषण दिया, लेकिन उसमें एक भी बार उन्होंने बंगाल का जिक्र नहीं किया। ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें एक पैसा तक नहीं दिया गया।

Feb 01, 2026 04:21 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Budget 2026: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बजट की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कि केंद्र सरकार बंगाल को बांग्लादेश समझती है इसलिए इसमें उसका एक भी बार जिक्र नहीं किया गया और न ही उन्होंने राज्य को कुछ भी दिया। अभिषेक ने आगामी विधानसभा चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा को पता है कि अगर उन्होंने बंगाल को पैसा दिया तो वह वहां चुनाव कभी नहीं जीतेंगे।

संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक ने कहा, "वित्त मंत्री ने लगभग 85 मिनट भाषण दिया यानी की लगभग 5100 सेकंड। इन 5100 सेकंड में उन्होंने एक बार भी बंगाल का नाम नहीं लिया। चाहे किसान हों या युवा हों, सरकार AI और तकनीक की बात करती है, लेकिन रोजगार पर कोई चर्चा नहीं है। न तो वित्तीय सुरक्षा की बात है और न ही आय को स्थिर करने का कोई रास्ता। यह एक चेहराविहीन, आधारहीन और दृष्टिहीन बजट है। मेरे लिए इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कोई ठोस समाधान नहीं है। केंद्र बंगाल को बांग्लादेश की तरह देखता है।”

बंगाल को एक पैसा भी नहीं दिया, झूठ फैला रही सरकार: ममता

भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के केंद्र सरकार पर निशाना साधने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी निराशा जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर राज्य के लिए फंड न जारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार झूठ फैला रही है। सरकार की तरफ से सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव में एक प्रोजेक्ट बंगाल को मिलने की बात पर ममता ने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स की घोषणा पहले ही हो चुकी है। यह पूरी तरह से बकवास है।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "उन्होंने (सरकार ने) तीन कॉरिडोर की घोषणा की है, जबकि हम पहले ही छह की घोषणा कर चुके हैं। जिन तीन कॉरिडोर के बारे में उन्होंने कहा है वह पूरी तरह झूठ और बकवास है। यह सब पहले से प्रक्रिया में है और हमने वहां काम शुरू भी कर दिया है। पुरुलिया में जंगलमहल और जंगलसुंदरी परियोजना के तहत इस आर्थिक कॉरिडोर में 72,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। बंगाल को एक पैसा भी नहीं दिया गया है।"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, "सिर्फ एक ही टैक्स लगाया जा रहा है, वह है जीएसटी। इससे वह हमारा ही पैसा ले रहे हैं और कहते हैं कि वे हमें पैसा दे रहे हैं। यह हमारा पैसा है। इसलिए इस तरह सरकार चलाने और देश को खत्म करने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वे देश की आर्थिक संरचना, संवैधानिक ढांचे और स्वतंत्र संस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं। वे बहुत बातें करते हैं, लेकिन काम बहुत कम करते हैं।”

गौरतलब है कि इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए केंद्र में सत्ताधारी पार्टी भाजपा और पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के बीच में लगातार खींचतान जारी है। अभिषेक बनर्जी ने भी इसका जिक्र करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार ने बंगाल को पैसा नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वह बंगाल को पैसा दे देंगे, तो वह कभी भी वहां जीत नहीं पाएंगे।

