ICU में भर्ती भाजपा सांसद से मिलीं CM ममता, CJI पर अब किसने दिया भड़काऊ बयान? टॉप 5 न्यूज

पश्चिम बंगाल में बाढ़ प्रभावित लोगों से संपर्क के दौरान हमले में घायल हुए भाजपा सांसद खगेन मुर्मू फिलहाल ICU में हैं। बीते दिनों भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल पहुंचा था, जिस दौरान उन पर पथराव हुआ था।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 06:43 PM
पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद खगेन मूर्मू पर हुए हमले के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ICU में भर्ती भाजपा सांसद से मिलने अस्पताल पहुंचीं। वहीं दूसरी तरफ CJI गवई पर भड़काऊ बयान देने के मामले में एक यूट्यूबर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

भाजपा सांसद से ICU में मिलकर ममता बनर्जी बोलीं- बहुत सीरियस नहीं हैं

पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हुए हमले के बाद से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी मंगलवार को भाजपा सांसद से मिलने अस्पताल पहुंचीं। ICU में भर्ती खागेन मुर्मू से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है और डॉक्टरों ने उन्हें मधुमेह बढ़ने की वजह से निगरानी में रखा है। पढ़ें पूरी खबर…

भौतिकी के नोबेल का ऐलान, क्वांटम तकनीक पर काम करने वाले 3 प्रोफेसरों को सम्मान

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं का ऐलान कर दिया गया है। इस वर्ष जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को क्वांटम मेकेनिक्स टनलिंग में काम करने के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों शख्सियतों को 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…

चिराग से धर्मेद्र प्रधान की मुलाकात, 45 मिनट चली बैठक; सीट बंटवारे पर चर्चा तेज

बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को एनडीए के सहयोगी लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जो करीब 45 मिनट तक चली। जिसमें सीट बंटवारे पर भी गहन मंथन हुआ। पढ़ें पूरी खबर…

CJI पर भड़काऊ बयान के आरोप में यूट्यूबर अजीत भारती को पुलिस ने हिरासत में लिया

यूट्यूबर अजीत भारती से नोएडा पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। यह कार्रवाई CJI बी. आर. गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश के बाद यूट्यूबर अजीत भारती द्वारा दिए गए विवादित और भड़काऊ टिप्पणी से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, पहले नोएडा सेक्टर-58 थाने और फिर डीसीपी ऑफिस, 12/22 चौकी ले जाया गया, जहाँ उनसे पूछताछ की गई। पढ़ें पूरी खबर…

दिल्ली-NCR के कई इलाकों में तेज बारिश, एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली एनसीआर में मौसम अचानक बदल गया है। बीते 24 घंटों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। इस बीच कई इलाकों में आज भारी बारिश हो रही है। आसमान में भी घने बादल छआए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज, मध्य, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम गरज के साथ बिजली, ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। पढ़ें पूरी खबर…

