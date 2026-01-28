किसी पर भरोसा नहीं, SC की निगरानी में हो अजित पवार की मौत की जांच; ममता ने खड़े किए सवाल

संक्षेप: ममता ने कहा कि देश में अब लोग और राजनीतिक नेता भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। ममता ने संकेत दिया कि अजित पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता अजित पवार का बुधवार सुबह एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। यह हादसा पुणे जिले के बारामती में हुआ, जब उनका विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना ने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। उन्होंने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए संभावित साजिश की आशंका जताई और देश में राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि वह इस खबर से स्तब्ध हैं और इसे राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति बताया। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं बची है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन बयानों का भी जिक्र किया जिनमें कहा जा रहा था कि अजित पवार भाजपा छोड़ने पर विचार कर रहे थे।

ममता ने संकेत दिया कि अजित पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा- 'आज जो हुआ, वह गंभीर सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच ही विश्वसनीय होगी। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी अन्य एजेंसी पर नहीं।' उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है।

इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और हादसे की उचित जांच की मांग की। बनर्जी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा- अजित पवार के अकास्मिक निधन से स्तब्ध हूं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा उनके साथ सवार अन्य लोगों की आज सुबह बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में मृत्यु हो गई। इस घटना से गहरे शोक में हूं। उनके परिवार, उनके चाचा शरद पवार जी सहित, तथा दिवंगत अजित के सभी मित्रों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

हादसे की गहन जांच की मांग अन्य दलों के नेताओं ने भी की है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी स्वतंत्र और पारदर्शी जांच पर जोर दिया।

अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए जिला परिषद चुनावों से पहले चार जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। सुबह 8:10 बजे मुंबई से उड़ान भरने वाला 16 वर्षीय बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 (पंजीकरण VT-SSK) सुबह करीब 8:50 बजे बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

इस ट्विन-इंजन हल्के जेट विमान को वीआईपी और कॉरपोरेट यात्राओं में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित था। टक्कर के बाद विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, मलबा दूर-दूर तक फैल गया और घटनास्थल से धुएं के गुबार उठते देखे गए। किसी के बचने की सूचना नहीं है।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, विमान को लैंडिंग के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उड़ान ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, विमान ने सुबह 8:30 बजे पहली लैंडिंग का प्रयास किया, जो खराब दृश्यता के कारण विफल रहा। इसके बाद 8:42 बजे दूसरी अप्रोच की गई, लेकिन 8:45 बजे के आसपास रडार से संपर्क टूट गया और रनवे 11 के थ्रेशोल्ड के पास विमान क्रैश हो गया।