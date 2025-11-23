Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCM Himanta Sarma on Assam Assembly elections We know our limits we dont claim to win all seats
सारी सीटें जीतने का दावा नहीं, सीमा पता है; विधानसभा चुनाव से पहले असम CM हिमंत

सारी सीटें जीतने का दावा नहीं, सीमा पता है; विधानसभा चुनाव से पहले असम CM हिमंत

संक्षेप:

असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि असमिया मुस्लिम भाजपा का समर्थन करेंगे। वहीं उन्हें बांग्ला  भाषी मुसलमानों से वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। सीएम ने कहा कि अगर वह वोट देते हैं, तो अच्छा है। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं है।

Sun, 23 Nov 2025 12:28 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सत्ता में बैठी भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। असम की बीजेपी इकाई ने शुक्रवार को फैसला किया कि वह 2026 का विधानसभा चुनाव अपने सहयोगियों के साथ ही मिलकर लड़ेगी। विधानसभा की कुल 126 सीटों में से भाजपा का लक्ष्य 103 सीटों पर जीत हासिल करना होगा। बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए होंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

असम बीजेपी की कोर कमेटी में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पार्टी का विकास का मॉडल काफी मजबूत है। इसकी वजह से पार्टी राज्य में आसानी से चुनाव जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की जीत के बाद अब बीजेपी असम में भी जीत दर्ज करेगी। हालांकि, सरमा ने कहा कि भले ही भाजपा 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वह सभी सीटों पर जीत का दावा नहीं करती है। उन्होंने कहा, "हमारे कदम 103 सीटों पर जरूर होंगे, लेकिन हमें अपनी सीमाएं पता हैं और हम जानते हैं कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, इसलिए हम बड़े दावे नहीं कर रहे।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "हालांकि, इस बार युवा और महिला उम्मीदवारों के लिए मौके अच्छे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद 10 से 15 नए चुनाव क्षेत्र बन गए हैं। हमें किसी को भी टिकट से वंचित नहीं करना है। ये नए चुनाव क्षेत्र हैं और हम किसी को भी वंचित किए बिना उम्मीदवारों को टिकट देने जा रहे हैं।"

एक सवाल के जवाब में उन्होंने इससे से इनकार किया है कि कुछ आदिवासी समुदायों के बीच आंदोलन से असम में आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा की संभावना पर असर नहीं पड़ेगा और कहा कि पार्टी को सभी समुदायों का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा, "हम समुदायों से अलग नहीं हैं। हमारे पास सभी समुदायों के सदस्य हैं और हम कुछ समुदायों द्वारा अपनी जायज मांगों के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का भी हिस्सा हैं।"

मिया वोट की उम्मीद नहीं: असम सीएम

सीएम ने कहा कि असमिया मुस्लिम समुदाय बीजेपी की समर्थन करेगा, लेकिन भाजपा मिया समुदाय (बांग्ला भाषी मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द) से वोटों की उम्मीद नहीं करती है। उन्होंने कहा, “अगर वह वोट देते हैं, तो अच्छा है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है।” विधानसभा चुनाव में जीत के लिए उत्साहित सरमा ने जीत के बाद आगामी रणनीति भी बता दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बहु-विवाह, ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ जैसे मामलों पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बांग्ला-भाषी मुस्लिम समुदाय के अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो सरकारी जमीन, जंगल की जमीन, चरागाह, जनजातीय जोन और सतरा की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Assam Assam News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।