सारी सीटें जीतने का दावा नहीं, सीमा पता है; विधानसभा चुनाव से पहले असम CM हिमंत

संक्षेप: असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि असमिया मुस्लिम भाजपा का समर्थन करेंगे। वहीं उन्हें बांग्ला भाषी मुसलमानों से वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। सीएम ने कहा कि अगर वह वोट देते हैं, तो अच्छा है। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं है।

भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सत्ता में बैठी भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। असम की बीजेपी इकाई ने शुक्रवार को फैसला किया कि वह 2026 का विधानसभा चुनाव अपने सहयोगियों के साथ ही मिलकर लड़ेगी। विधानसभा की कुल 126 सीटों में से भाजपा का लक्ष्य 103 सीटों पर जीत हासिल करना होगा। बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए होंगी।

असम बीजेपी की कोर कमेटी में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पार्टी का विकास का मॉडल काफी मजबूत है। इसकी वजह से पार्टी राज्य में आसानी से चुनाव जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की जीत के बाद अब बीजेपी असम में भी जीत दर्ज करेगी। हालांकि, सरमा ने कहा कि भले ही भाजपा 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वह सभी सीटों पर जीत का दावा नहीं करती है। उन्होंने कहा, "हमारे कदम 103 सीटों पर जरूर होंगे, लेकिन हमें अपनी सीमाएं पता हैं और हम जानते हैं कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, इसलिए हम बड़े दावे नहीं कर रहे।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "हालांकि, इस बार युवा और महिला उम्मीदवारों के लिए मौके अच्छे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद 10 से 15 नए चुनाव क्षेत्र बन गए हैं। हमें किसी को भी टिकट से वंचित नहीं करना है। ये नए चुनाव क्षेत्र हैं और हम किसी को भी वंचित किए बिना उम्मीदवारों को टिकट देने जा रहे हैं।"

एक सवाल के जवाब में उन्होंने इससे से इनकार किया है कि कुछ आदिवासी समुदायों के बीच आंदोलन से असम में आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा की संभावना पर असर नहीं पड़ेगा और कहा कि पार्टी को सभी समुदायों का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा, "हम समुदायों से अलग नहीं हैं। हमारे पास सभी समुदायों के सदस्य हैं और हम कुछ समुदायों द्वारा अपनी जायज मांगों के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का भी हिस्सा हैं।"