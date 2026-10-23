ज्ञानेश कुमार के भाई ने लिया बदला, दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने पर CM भगवंत मान का दावा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेरिस यात्रा से लौटते समय दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने की घटना में सीईसी ज्ञानेश कुमार का नाम लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी ज्ञानेश कुमार के भाई हैं, उन्होंने बदला लेने के लिए उन्हें रोके रखा।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेरिस यात्रा से लौटने के दौरान एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर नया दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि उनकी पार्टी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर बनी हुई है। इसलिए ज्ञानेश कुमार के सगे भाई और दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम के प्रमुख अधिकारी मनीष कुमार ने जानबूझकर उन्हें तीन घंटे तक रोक कर रखा। पंजाब सीएम ने आरोप लगाया कि कस्टम अधिकारियों ने इस मौके का इस्तेमाल उनसे बदला लेने और उनकी छवि को धूमल करने के लिए किया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पेरिस द्वारा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले उन्हें केंद्र सरकार से इस दौरे की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां से इजाजत मिलने के बाद वह पेरिस गए। हालांकि, वापस लौटते समय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि इस दौरान सीएम के सामान की तलाशी ली गई और अधिकारियों ने उनका चालान भी काटा।

पंजाब सीएम भगवंत मान का दावा पंजाब के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्य चुनाव अधिकारी के भाई मनीष कुमार कस्टम के प्रमुख अधिकारी हैं। ऐसे में उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल बदला लेने के लिए किया है। हालांकि, अभी तक सीईसी ज्ञानेश कुमार और भगवंत मान द्वारा पहचाने गए मनीष कुमार के बीच में किसी तरह के रिश्ते की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

भगवंत मान से पहले उनकी पार्टी ने सीएम को एयरपोर्ट पर रोके जाने और 50,000 का चालान काटने की जानकारी दी थी। पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पेरिस से लौटने के दौरान मान को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया। इसके बाद अधिकारियों ने उनका 50,000 रुपए का चालान भी काटा। पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि कस्टम अधिकारी 'ऊपरी दवाब' में काम कर रहे थे।

शिरोमणि अकाली दल ने साधा सीएम मान पर निशाना पंजाब में विधानसभा चुनाव के चलते सीएम मान को रोकने जाने की जानकारी ने राजनीतिक रूप ले लिया है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आरोप लगाया गया कि मान और उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर रोका गया क्योंकि वह तय सीमा से अधिक सामान और नकदी लेकर पहुंचे थे।