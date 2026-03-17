मुझे उठाया और जेल में ठूंस दिया, पत्नी का पीछा किया गया; रिहाई के बाद बोले सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक ने कहा कि मेरी पत्नी को तो पत्रकारों से मिलने तक नहीं दिया गया। उनके कैंपस के चारों ओर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई थी। वो किसी तरह दिल्ली भागीं, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। दिल्ली की सड़कों पर उनका पीछा किया गया।

जेल से रिहा होने के बाद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मंगलवार को दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, 'मैं जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था या तो कोर्ट में हमारी जीत हो या फिर 12 महीने बाद। मैं पूरे 12 महीने जेल में बिताने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार था। बाहर आकर मैं उन सारी भयावह कहानियों को लोगों के सामने लाने वाला था, मेरे साथ और मेरी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो के साथ जो कुछ भी गलत हुआ, वो सब। घर से अचानक मुझे कैसे उठाया गया, बिना किसी सूचना के जेल में ठूंस दिया गया, कई दिनों तक (एक हफ्ते से भी ज्यादा समय तक) न परिवार को फोन करने दिया गया, न वकीलों को।'

सोनम वांगचुक ने कहा कि मेरी पत्नी को तो पत्रकारों से मिलने तक नहीं दिया गया। उनके कैंपस के चारों ओर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई थी। वो किसी तरह दिल्ली भागीं, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। दो-तीन हफ्तों तक दिल्ली की सड़कों पर उनके पीछे कारों और मोटरसाइकिलों में सवार लोग लगे रहे। पूरी तरह फिल्मी सीन जैसा कैट एंड माउस खेल चल रहा था। वकीलों तक कुछ भी भिजवाना कितना मुश्किल बना दिया गया था। वो सब एक बहुत बड़ी हॉरर स्टोरी थी। उन्होंने कहा, 'बाकी जेल का अनुभव अच्छा रहा। जेल स्टाफ और वहां के लोग बहुत ईमानदार और दयालु थे। उन्होंने कानून और अनुशासन का पालन किया, लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ी। मुझे खुशी है कि अब मुझे उन सारी बातों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की ओर से हाथ बढ़ाया गया है, इसलिए मुझे उन हॉरर स्टोरीज को शेयर करने से बचाया गया है।'

आगे का क्या है प्लान पर्यावरण कार्यकर्ता ने आगे कहा, 'मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि अब डायलॉग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सिर्फ तभी, अगर बातचीत विफल हो जाती है और हमें फिर से दूसरे रास्ते अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, तभी शायद उन बातों को सामने लाना पड़ेगा।' उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत रद्द किए जाने को विन-विन सिचुएशन बताया। वांगचुक ने कहा कि केंद्र ने विश्वास बनाने और लद्दाख की जनता के साथ सार्थक संवाद के लिए हाथ बढ़ाया है। अपनी पत्नी और HIAL की सह-संस्थापक गीतांजलि आंगमो के साथ वह पीसी के लिए आए। उन्होंने जोर दिया कि लद्दाख के 5 साल से चल रहे आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य बातचीत की प्रक्रिया शुरू करना रहा है। उन्होंने कहा, 'हम अदालत में जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन जीत काफी नहीं थी। मैं विन-विन चाहता था।'

सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार की यह पहल विश्वास निर्माण और सार्थक संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए है। उन्होंने कहा, 'सरकार ने रचनात्मक और सार्थक संवाद की पेशकश की है, जो हम हमेशा से चाहते थे। इसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, दिल्ली तक पैदल मार्च करना पड़ा और अनशन पर बैठना पड़ा।' लद्दाख के आंदोलनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यहां लोग बंदूक उठाने के बजाय सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील कर रहे हैं, जो अनोखा उदाहरण है। सामान्यतः सरकार संवाद की अपील करती है, लेकिन यहां स्थिति उलट है।

अनशन को लेकर क्या बोले वांगचुक ने जोर दिया कि सभी आंदोलन संवाद प्रक्रिया आरंभ करने के लिए ही थे। उनकी रिहाई 26 सितंबर 2025 को NSA के तहत हिरासत के बाद लगभग 170-175 दिनों बाद हुई, जब केंद्र ने इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। रिहाई के बाद अगले कदमों पर वांगचुक ने बताया कि वे लद्दाख लौटेंगे और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) व कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KAD) के नेताओं से परामर्श करेंगे। ये दोनों संगठन पिछले 5 वर्षों से राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं।