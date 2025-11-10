मैसूर में 8वीं के छात्र के गुप्तांग पर साथियों ने मारी लात, गंभीर रूप से घायल; मामला दर्ज

संक्षेप: कर्नाटक के मैसूर में एक आठवीं क्लास के बच्चे के साथ साथियों ने जमकर मारपीट की है। परिवार के मुताबिक आरोपी छात्र उसे घसीटते हुए स्कूल के बाथरूम में ले गए और वहां पर उसे जमकर पीटा। बाद में जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने गुप्तांग पर गंभीर चोटों की पुष्टि की।

कर्नाटक के मैसूर के एक स्कूल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक आठवीं कक्षा के छात्र की उसके साथियों ने स्कूल में जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं उसे गुप्तांग पर भी लातें मारी गई, गंभीर रूप से घायल होने के बाद जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टर ने सर्जरी की जरूरत बताई। इसके बाद पीड़ित लड़के के परिवार ने तीनों सहपाठियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक लड़के के परिवार द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, उनके बच्चे को पिछले काफी समय से परेशान किया जा रहा था। इसकी शिकायत उन्होंने स्कूल में भी की थी। आरोपी छात्र कथित तौर पर उसे स्कूल में पैसे और मोबाइल लाने के लिए मजबूर करते थे। जब वह उन्हें लेकर जाता था, तो वहां पर उसे छीन लेते थे।

परिवार के मुताबिक 25 अक्तूबर के दिन इन छात्रों ने उनके बेटे के साथ हिंसक बर्ताव किया। यह मिलकर उसे घसीटते हुए स्कूल के बाथरूम में ले गए और वहां पर उसे जमकर पीटा। बाद में जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने गुप्तांग पर गंभीर चोटों की पुष्टि की।

इसके बाद परिवार ने जयलक्ष्मीपुरम पुलिस थाने में जाकर आरोपी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। परिवार के मुताबिक शुरुआत में पुलिस ने भी मामले को दर्ज करने में आनाकानी की लेकिन बाद में उन्होंने मामला दर्ज किया।

मीडिया से बात करते हुए पीड़ित लड़के ने बताया कि उसकी कक्षा के छात्र उसे चार सालों से परेशान करते आ रहे हैं। उसने कहा, "यह सब तब शुरू हुआ था, जब मुझे क्लास का मॉनीटर बनाया गया था। जब मैंने उनकी शिकायत की, तो उन्होंने मेरी पिटाई की। मेरी मां ने इस बारे में टीचर से बात की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।"