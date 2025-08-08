जापानी वेब सीरीज ‘डेथ नोट’ का घातक असर? 7वीं कक्षा के छात्र ने कर ली आत्महत्या

बच्चे के माता-पिता ने बताया कि उसे स्कूल या घर में कोई परेशानी नहीं थी और आत्महत्या का सटीक कारण अभी साफ नहीं है। पुलिस ने बच्चे का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसकी जांच कर रही है।

बेंगलुरु में 7वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में पता चला कि इस घटना का संबंध लोकप्रिय जापानी वेब सीरीज ‘डेथ नोट’ से हो सकता है। यह घटना 3 अगस्त की रात अच्छुकट्टू इलाके में हुई। पुलिस टीम की ओर से पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि बच्चा इस सीरीज का बहुत बड़ा फैन था और उसने अपने कमरे में सीरीज के एक किरदार की तस्वीर बनाई थी। इससे पुलिस को लगता है कि वेब सीरीज का असर बच्चे के इस कदम पर हो सकता है।

'डेथ नोट' एक ऐसी सीरीज है जिसमें हाई स्कूल छात्र को रहस्यमयी नोटबुक मिलती है, जिसका नाम डेथ नोट है। इस नोटबुक में जिस किसी का नाम लिखा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। कहानी में यह छात्र इस नोटबुक का इस्तेमाल उन लोगों को मारने के लिए करता है, जिन्हें वह गलत मानता है ताकि वह अपराध-मुक्त दुनिया बना सके। पुलिस उसका पीछा करने लगती है।