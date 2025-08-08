Class 7 student died by suicide in Bengaluru possible link Japanese web series Death Note जापानी वेब सीरीज ‘डेथ नोट’ का घातक असर? 7वीं कक्षा के छात्र ने कर ली आत्महत्या, India News in Hindi - Hindustan
Class 7 student died by suicide in Bengaluru possible link Japanese web series Death Note

जापानी वेब सीरीज ‘डेथ नोट’ का घातक असर? 7वीं कक्षा के छात्र ने कर ली आत्महत्या

बच्चे के माता-पिता ने बताया कि उसे स्कूल या घर में कोई परेशानी नहीं थी और आत्महत्या का सटीक कारण अभी साफ नहीं है। पुलिस ने बच्चे का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसकी जांच कर रही है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 06:37 PM
जापानी वेब सीरीज ‘डेथ नोट’ का घातक असर? 7वीं कक्षा के छात्र ने कर ली आत्महत्या

बेंगलुरु में 7वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में पता चला कि इस घटना का संबंध लोकप्रिय जापानी वेब सीरीज ‘डेथ नोट’ से हो सकता है। यह घटना 3 अगस्त की रात अच्छुकट्टू इलाके में हुई। पुलिस टीम की ओर से पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि बच्चा इस सीरीज का बहुत बड़ा फैन था और उसने अपने कमरे में सीरीज के एक किरदार की तस्वीर बनाई थी। इससे पुलिस को लगता है कि वेब सीरीज का असर बच्चे के इस कदम पर हो सकता है।

बच्चे के माता-पिता ने बताया कि उसे स्कूल या घर में कोई परेशानी नहीं थी और आत्महत्या का सटीक कारण अभी साफ नहीं है। पुलिस ने बच्चे का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसकी जांच कर रही है। ‘डेथ नोट’ एक ऐसी सीरीज है जिसमें हाई स्कूल छात्र को रहस्यमयी नोटबुक मिलती है, जिसका नाम डेथ नोट है। इस नोटबुक में जिस किसी का नाम लिखा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। कहानी में यह छात्र इस नोटबुक का इस्तेमाल उन लोगों को मारने के लिए करता है, जिन्हें वह गलत मानता है ताकि वह अपराध-मुक्त दुनिया बना सके। पुलिस उसका पीछा करने लगती है।

दिल्ली से आया था ऐसा ही मामला

एक दूसरी घटना में, दिल्ली के अंबिका विहार कॉलोनी में 3 अगस्त को 10 साल के बच्चे का शव घर में लोहे के पाइप से लटका मिला था। दिल्ली पुलिस के अनुसार, बच्चा मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था। जांच में पता चला कि बच्चे ने मोबाइल पर करीब 10-11 घंटे बिताए थे, जिसमें 7 घंटे गेम खेलने और 4 घंटे यूट्यूब देखने में लगाए। बच्चे के पिता ने बताया कि 31 जुलाई को बारिश के कारण बच्चा स्कूल नहीं गया था। माता-पिता सुबह काम पर चले गए थे और शाम को लौटने पर उन्होंने बच्चे का शव लटका हुआ पाया था।

