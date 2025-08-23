Clash in Maharashtra Kolhapur vehicles thrashed many injured कोल्हापुर में दो गुटों में टकराव, दो गाड़ियां तोड़ डालीं, 10 से ज्यादा घायल; घटना की वजह क्या, India News in Hindi - Hindustan
कोल्हापुर में दो गुटों में टकराव, दो गाड़ियां तोड़ डालीं, 10 से ज्यादा घायल; घटना की वजह क्या

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दो गुटों के टकराव में 10 लोग घायल हो गए। यह घटना सिद्धार्थनगर इलाके में हुई। देखते ही देखते झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद वहां पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ होने लगी। इस घटना में कई लोग घायल हो गए।

Deepak लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 12:19 PM
कोल्हापुर में दो गुटों में टकराव, दो गाड़ियां तोड़ डालीं, 10 से ज्यादा घायल; घटना की वजह क्या

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दो गुटों के टकराव में 10 लोग घायल हो गए। यह घटना सिद्धार्थनगर इलाके में हुई। देखते ही देखते झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद वहां पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ होने लगी। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। यह घटना उस वक्त हुई जब राजेबगस्वर फुटबॉल क्लब की 31वीं सालगिरह मनाने के लिए आयोजन हुआ था। इसके लिए यहां पर बैनर, पोस्टर्स और साउंड सिस्टम लगाए गए थे। इन चीजों ने स्थानीय लोगों में गुस्सा भर दिया। लोगों का आरोप था कि इन चीजों से परेशानी हो रही है।

विरोध के बाद शुरू हुआ झगड़ा
जब स्थानीय लोगों ने इस आयोजन का विरोध किया तो झगड़ा बढ़ गया। इन लोगों के बीच बहस शुरू हुई और फिर तोड़फोड़ होने लगी। रात 10 बजे तक, दोनों तरफ से भारी संख्या में पथराव हुआ। दो कारों को आग लगा दी गई, जबकि ऑटो और खड़ी कारों सहित लगभग आठ से नौ वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि पत्थरों से गाड़ियों के शीशे टूट गए थे और मलबा अंदर बिखरा हुआ था। हंगामे के दौरान सड़क किनारे का पार्किंग क्षेत्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था।

अचानक हुई घटना
जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया। अधिकारियों ने बताया कि यह झड़प दोनों समूहों के बीच एक गलतफहमी का परिणाम थी। एसपी कोल्हापुर ने लोगों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हालात ठीक हैं। यह घटना अचानक हुई। उन्होंने दोनों समूहों के नेताओं ने भी अनुरोध किया है कि ऐसा कोई संदेश न फैलाया जाए। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि वे अफवाहों से प्रभावित न हों। फिलहाल मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

Maharashtra News Kolhapur
