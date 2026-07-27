जंतर-मंतर क्यों नहीं गई कांग्रेस, राहुल गांधी के करीबी ने बताया; किसे दे दिया क्रेडिट
कांग्रेस ने जंतर मंतर से दूरी बनाए रखी, लेकिन सांसद केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि पार्टी हर तरह से छात्रों का समर्थन कर रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में हुए आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो गया। खास बात है कि इसी आंदोलन को विपक्ष के कई नेताओं ने खुलकर समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस ने इससे दूरी बनाए रखी। जबकि, पार्टी पेपर लीक के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही थी। वहीं, प्रधान का इस्तीफा भी मांग रही थी। अब सवाल है कि आखिर शिक्षा मंत्री बदले जाने का श्रेय किसे मिलेगा, जिसपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने जवाब दिया है।
इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सवाल पूछा गया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के श्रेय किसे मिलेगा। सीजेपी को या विपक्ष को। इसपर उन्होंने जवाब दिया, 'हम कोई भी श्रेय नहीं लेना चाहते। मैं इसे लोगों के लिए जीत मानता हूं। सरकार के अहंकार, मनमानी और भ्रष्टाचार, सरकार संरक्षण में चल रहे अत्याचार के खिलाफ उनकी जीत है। यह छात्रों और युवाओं की जीत है। हम सिर्फ उनके साथ खड़े थे।'
उन्होंने कहा, 'लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाकर छात्रों के लिए हाल ही में नहीं, बल्कि महीनों से जंग लड़ लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर और दिल्ली में महात्मा गांधी स्मारक पर प्रदर्शन किया। संसद के अंदर हमने जो पांच दिन तक संघर्ष किया, बाहर जो विरोध प्रदर्शन किए और राहुल गांधी ने जो कदम कल और आज उठाए... वे उनकी धोखेबाजी वाली चालों को बेनकाब करते हैं।'
उन्होंने अखबार से कहा, 'जो लोग आकलन करना चाहें, वो करेंगे... हमें इसके लिए श्रेय लेने की जरूरत नहीं हैं। छात्र खुद ही स्थिति का आकलन कर रहे हैं। इसलिए घायल छात्र राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे।'
तो राजनीति हो जाती
उन्होंने यह भी कहा, 'कुछ लोग पूछेंगे कि कांग्रेस वहां (जंतर मंतर) क्यों नहीं गई...। अगर कांग्रेस वहां जाती, तो मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाता। इससे उलट यह एक असल संघर्ष बना, क्योंकि कांग्रेस तत्काल इसमें नहीं कूदी। लेकिन हमने हर तरीके का सहयोग किया था। हमारे यूथ कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ता वहां हर स्तर पर थे। पानी, भोजन, दवा और कानूनी सहायता मुहैया करा रहे थे।'
टास्क फोर्स पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2024 में इस काम के लिए डॉ के राधाकृष्णन समिति का गठन किया था लेकिन उसकी 101 सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।
वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि जुलाई 2026 में नीट-यूजी और अन्य परीक्षाओं में फिर गड़बड़ियों के बाद सरकार ने परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक 'उच्चस्तरीय टास्क फोर्स' बना दी, जबकि राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशों का क्रियान्वयन अब तक नहीं हो सका है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 2024 से 2026 के बीच लगभग दो वर्षों तक सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के लिए पूर्णकालिक महानिदेशक तक नियुक्त नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की यह नई पहल परीक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार की बजाय प्रधानमंत्री की 'अपूरणीय रूप से दागदार' छवि को सुधारने की कोशिश भर है।
टास्क फोर्स में कौन
पीएम मोदी ने रविवार को एक टास्क फोर्स का ऐलान किया है। यह फोर्स इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में काम करेगा। उनके साथ इसरो के पूर्व निदेशक एस. सोमनाथ, IB के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी. कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें