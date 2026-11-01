INDIA की महारैली में नहीं दिखी CJP, मगर 'एक्स कॉकरोच' ने पहुंचकर खूब लगाए ठुमके; VIDEO
दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई INDIA ब्लॉक की महारैली में कॉकरोच जनता पार्टी नजर नहीं आई। लेकिन CJP से बाहर निकाले गए एक 'एक्स कॉकरोच' ने रामलीला पहुंचकर जमकर ठुमके लगाए। न केवल नाच-गाना किया, बल्कि कोल्डड्रिंक पीते हुए वीडियो भी बनाया, जिसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया।
1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई INDIA ब्लॉक की महारैली में कॉकरोच जनता पार्टी नजर नहीं आई। लेकिन CJP से बाहर निकाले गए एक 'एक्स कॉकरोच' ने रामलीला पहुंचकर जमकर ठुमके लगाए। न केवल नाच-गाना किया, बल्कि कोल्डड्रिंक पीते हुए वीडियो भी बनाया, जिसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीजेपी में शामिल रहे विजेता दहिया की।
ज्ञानू इट्स डन ब्रो!
खबर लिखे जाने तक विजेता दहिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीन वीडियो शेयर किए। एक वीडियो में अपने साथी अर्पित के साथ ठुमके लगाते नजर आए। दूसरे में ज्ञानू इट्स डन ब्रो कहते तो तीसरे वीडियो में कोल्डड्रिंक पीते नजर आए। पहली वीडियो में दहिया रामलीला मैदान में मौजूद भीड़ को दिखाते हुए कहते हैं- “इधर पब्लिक, उधर पब्लिक... पब्लिक ही पब्लिक... क्या बोलती पब्लिक अर्पित भाई? पब्लिक बोलती- ज्ञानू इट्स डन ब्रो!”
विजेता दहिया ने लगाए ठुमके
एक अन्य वीडियो में विजेता दहिया ठुमके लगाते हुए नजर आए। इस वीडियो में उनके साथ अर्पित शर्मा नामक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी नाचते-गाते नजर आए। वहीं एक अन्य वीडियो दहिया और अर्पित को वोट चोरी बंद करो के नारे लगाते हुए दिखाया गया, लेकिन फिर वीडियो के अगले हिस्से में कहते दिखे- एनर्जी नहीं आ रही है। थोड़ा रिचार्ज कर लिया जाए। इसके बाद दोनों को लस्सी और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखाया गया।
कथित वोट चोरी के खिलाफ महारैली
आपको बताते चलें कि CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने कथित 'वोट चोरी' और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के अभियान का समर्थन तो किया था, लेकिन पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि CJP रविवार को रामलीला मैदान में होने वाले राजनीतिक दलों के मुख्य मंच पर शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि सीजेपी अपनी निष्पक्ष और स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगी।
इसलिए विजेता दहिया को CJP ने निकाला
वहीं अगर विजेता दहिया की बात करें तो दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जब कॉकरोच जनता पार्टी धरना दे रही थी, उस दौरान एक वीडियो शेयर हुआ था। इसमें विजेता दहिया को बर्गर खाते हुए देखा जा सकता था। वीडियो पर खूब विवाद हुआ था। खुद दहिया ने इस पर आकर वीडियो बनाया, जिससे बात और बिगड़ गई। इस विवाद के चलते कॉकरोच जनता पार्टी ने उन्हें कोर टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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