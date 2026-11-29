भाजपा पर अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) करने का आरोप लगाते हुए CJP के सौरभ दास ने विपक्षी दलों और सांसदों से इस बिल का पुरजोर विरोध करने को कहा।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरभ दास ने रविवार को नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

सौरभ दास ने परिसीमन आयोग को दी जा रही असीमित शक्तियों पर गहरा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, "सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस परिसीमन विधेयक के तहत लिए गए फैसलों को अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लगता है कि चुनावी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण गलत तरीके से किया जा रहा है, तो वह कोर्ट जाकर अपना पक्ष भी नहीं रख पाएगा। यह सब सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि देश से विपक्ष का पूरी तरह सफाया हो जाए।"

विपक्षी दलों को CJP का सीधा संदेश- युवा आपको देख रहे हैं भाजपा पर अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) करने का आरोप लगाते हुए दास ने विपक्षी दलों और सांसदों से इस बिल का पुरजोर विरोध करने को कहा। गैर-एनडीए दलों द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठी पार्टियों की यह जिम्मेदारी है कि वे युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन को मजबूत करें और उनकी आवाज को बुलंद करें, लेकिन इसके बजाय कुछ दल भाजपा के साथ खड़े होकर इस बिल को पास कराने में उसकी मदद कर रहे हैं।

सौरव दास ने सख्त लहजे में कहा, "हम उन सभी राजनीतिक दलों को बताना चाहते हैं जो इस अपवित्र विधेयक- एक ऐसा बिल जो हमारे देश और लोकतंत्र को नष्ट कर देगा, को पास कराने में भाजपा की मदद करने जा रहे हैं, कि हम आपको देख रहे हैं। देश के युवा आपको देख रहे हैं। हमें राजनीतिक दलों से बहुत उम्मीदें हैं कि वे लोकतंत्र के किले की रक्षा करेंगे। लेकिन अगर आपने इस देश के साथ विश्वासघात किया, तो युवा पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी।"

CJP ने पूछा- मौजूदा ढांचे में ही क्यों नहीं देते आरक्षण?' CJP नेता ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन संसद में महिला आरक्षण का समर्थन करता है, लेकिन परिसीमन को लेकर सरकार की मंशा महिलाओं को बराबर की भागीदारी देने के बजाय सत्ता में बने रहने की ज्यादा है। उन्होंने सवाल दागा, "यदि आप वास्तव में महिलाओं को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें मौजूदा संरचना के भीतर ही आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी पूरी मंशा सिर्फ सत्ता पर काबिज रहने की है।"

गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी थी, जिन्हें सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाना है। इन विधेयकों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रावधान है।