छोटी दिवाली पर CJP का कोच्चि में जंतर-मंतर जैसा प्रदर्शन, अभिजीत दीपके और प्रकाश राज भी होंगे शामिल

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके, पार्टी की राष्ट्रीय नेता आफरीन नवाज और दक्षिण भारत प्रभारी विजय रेड्डी मल्लांगी इस मार्च का नेतृत्व करेंगे।

दिल्ली के बाद दक्षिण भारत में CJP के इस पहले बड़े शक्ति प्रदर्शन में कई प्रमुख हस्तियां और युवा नेता शामिल हो रहे हैं।

दिल्ली में जंतर-मंतर पर गिरफ्तारी और भारी बवाल के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अब दक्षिण भारत का रुख कर रही है। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को वापस लेने की मांग को लेकर CJP आज (शनिवार) केरल के तटीय शहर कोच्चि में एक बड़ा विरोध मार्च आयोजित करने जा रही है।

पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया (X) हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस प्रदर्शन को “जंतर-मंतर एट कोच्चि” नाम दिया गया है। यह विरोध मार्च शाम 4:00 बजे कोच्चि के ऐतिहासिक राजेंद्र मैदान से शुरू होगा।

प्रकाश राज और अभिजीत दिपके होंगे शामिल दिल्ली के बाद दक्षिण भारत में CJP के इस पहले बड़े शक्ति प्रदर्शन में कई प्रमुख हस्तियां और युवा नेता शामिल हो रहे हैं।

जाने-माने अभिनेता और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता प्रकाश राज इस प्रदर्शन में शिरकत करेंगे और युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके, पार्टी की राष्ट्रीय नेता आफरीन नवाज और दक्षिण भारत प्रभारी विजय रेड्डी मल्लांगी इस मार्च का नेतृत्व करेंगे।

दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद CJP का पहला बड़ा प्रदर्शन गौरतलब है कि पिछले महीने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और SIR प्रक्रिया के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश के दौरान CJP के प्रमुख नेताओं- सौरव दास और आशुतोष रंका को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

जंतर-मंतर में एक बड़े प्रदर्शन की सफलता से अपनी छाप छोड़ने के बाद, CJP अब राज्यों के स्तर पर जाकर 'वोट चोरी' और मतदाता सूची से काटे जा रहे नामों के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई है। कोच्चि में आज होने वाला यह प्रदर्शन पार्टी का दक्षिण भारत में आधार बढ़ाने और युवाओं को जोड़ने का एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

मई में गठन के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रही थी CJP कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मई में गठन के बाद से कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किए। उसका पहला बड़ा आंदोलन NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर था।

इसके बाद अगस्त में पार्टी ने देशभर में 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया। इसके तहत सरकारी स्कूलों में खराब बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की कमी और जरूरी सुविधाओं के अभाव जैसे मुद्दे उठाए गए।

सितंबर के आखिरी हफ्ते में CJP ने अपना ध्यान चुनाव आयोग पर केंद्रित कर दिया। पार्टी ने देशभर में चल रही SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

तीन प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन को झटका हालांकि, 13 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद CJP के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रंका की गिरफ्तारी से आंदोलन को झटका लगा। दोनों नेताओं ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बावजूद वहां प्रदर्शन किया और तिरंगा फहराया था।

वहीं, 16 अक्टूबर को प्रस्तावित तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद संगठन के तीनों प्रमुख नेता प्रदर्शन की अगुवाई और व्यवस्था संभालने के लिए उपलब्ध नहीं थे।

CJP ने दावा किया था कि मार्च के लिए उसके पास प्लान-B भी है, लेकिन इसके बावजूद प्रस्तावित मार्च नहीं हो सका।

दीपके ने समर्थकों से कहा- त्योहार पर परिवार के साथ समय बिताएं इन घटनाक्रमों के बीच दशहरे पर अभिजीत दीपके ने एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने CJP समर्थकों से त्योहार के दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताने की अपील की।

दीपके ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों के परिवारों को होने वाली परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रंका को भी याद किया, जो उस समय न्यायिक हिरासत में थे। उन्होंने कहा कि दोनों नेता त्योहार पर अपने परिवारों के साथ नहीं रह पा रहे हैं।

दीपके ने यह भी माना कि आंदोलन में शामिल होने का फैसला प्रदर्शनकारियों का अपना था, लेकिन इसका खामियाजा उनके परिवारों को भी भुगतना पड़ रहा है।