CJP ने बुलाई 'तिरंगा यात्रा', CP पर अभिजीत दीपके का होने लगा विरोध; ‘मोदी-मोदी’ के लगे नारे
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तिरंगा यात्रा के बीच कनॉट प्लेस पर एक ऐसा समय भी आया जब अभिजीत दीपके का ही विरोध होने लगा। कुछ लोग इकट्ठा होकर ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करने लगे और मोदी-मोदी के नारे लगाने लगे।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली के कनॉट प्लेस (CP) के सेंट्रल पार्क पर तिरंगा यात्रा बुलाई। शुक्रवार शाम होते ही सीपी पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे, लेकिन इस बीच, एक ऐसा पल भी आया, जब वहां पर खुद कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके का ही विरोध होने लगा। अभिजीत दीपके के खिलाफ नारे लगने लगे। दरअसल, पालिका बाजार मेट्रो के गेट के सामने खड़े होकर कुछ लोग ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करने लगे।
प्रदर्शन करने वाले लोग मोदी-मोदी के नारे भी लगा रहे थे। एक शख्स ने कहा कि हमारी मांग है कि ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। हम भारतीय हैं और किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सच का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सीजेपी का प्रदर्शन करने वालों में पालिका बाजार के दुकानदार भी थे। ये सभी लोग सीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे।
सीजेपी के प्रोटेस्ट में उतरे लोग
सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पुलिस ने सीपी और आसपास बीएनएनस की धारा 163 लागू की है। इसके अलावा, इंटरनेट को भी धीमा कर दिया गया है। हालांकि, इन सबके बाद भी सीजेपी के बुलावे पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शाम होते ही सीपी के आसपास पहुंचने लगे। लोगों के हाथों में तिरंगा था। अभिजीत दीपके जिस घर में रुके हुए थे, वहीं से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया तो लेफ्ट संगठन आईसा की छात्रनेता नेहा बोरा मंडी हाउस तक पहुंचने में कामयाब रहीं। उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगा
सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। एनडीएमसी ने शुक्रवार और शनिवार, दो दिनों के लिए सेंट्रल पार्क को बंद कर दिया है। पुलिस ने सीजेपी के तिरंगा मार्च को इजाजत नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कनॉट प्लेस में केंद्रीय उद्यान में 16 अक्टूबर को तिरंगा लेकर जुटने की अपील के मद्देनजर इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि सीजेपी ने 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुटने की अपील सोशल मीडिया और संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से की है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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