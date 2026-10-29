CJP को भी यहां रैली करने दोगे क्या, भाजपा की यात्रा देख अभिजीत दीपके की टीम बोली

कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की रैली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सवाल किया है कि क्या इस रैली से व्यापार पर असर नहीं पड़ रहा है। सीजेपी ने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली INDIA गठबंधन की रैली को समर्थन दिया है।

कॉकरोच जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन INDIA को 1 नवंबर की रैली के लिए समर्थन दे चुकी है। (PTI Photo)

अभिजीत दीपके और उनकी टीम अब भारतीय जनता पार्टी की नई रैली को लेकर निशाना साध रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस से भी सवाल किए हैं क्या उन्हें भी रैली की अनुमति मिल सकती है। फिलहाल, इसे लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। बुधवार को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में पदयात्रा निकाली थी।

खास बात है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में बुधवार को भाजपा ने लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली निकाली थी। इसमें एक चांदनी चौक भी शामिल था, जिसमें अध्यक्ष और सीएम समेत भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल हुए थे। इसपर सीजेपी ने तंज कसा और कहा है कि क्या इस जगह पर उन्हें रैली निकालने की अनुमति मिलेगी।

दिल्ली पुलिस से सवाल सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने कहा, 'क्या कॉकरोच जनता पार्टी को भी इस जगह लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा निकालने की अनुमति मिलेगी? या फिर बॉन्ड साइन करवाओगे?' उन्होंने एक वीडियो पर यह टिप्पणी की है, जिसमें नवीन, सीएम गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य नेता चांदनी चौक पर रैली में शामिल हुए थे। ये रैली जैन लाल मंदिर से टाउन हॉल चौक तक निकाली गई थी।

साथ ही उन्होंने व्यापारियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, 'भाजपा 10 दिन पहले ही अनुमति लेने के बाद तीन तय प्रदर्शन स्थल पर से एक में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के सभी व्यापारी खुश हैं।'

वहीं पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने लिखा, 'क्या ये तय प्रदर्शन स्थल है? साथ ही त्योहारों के समय व्यापार पर असर होने की चिंता का क्या।' खास बात है कि सीजेपी ने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विपक्ष की रैली को समर्थन दिया है।

विपक्ष को दिया समर्थन सीजेपी ने 1 नवंबर की विपक्ष की रैली को समर्थन दिया है। पार्टी नेता सौरभ दास ने कहा, 'हम इंडिया गठबंधन की एक नवंबर की विरोध रैली का समर्थन करते हैं। न्याय और जवाबदेही कायम रहनी चाहिए!' सीजेपी का यह भी कहना है कि इस मुद्दे पर संघर्ष करने वाले हर संगठन को समर्थन दिया जाएगा।

व्यापारी उठा रहे थे सवाल 1 नवंबर को कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष दिल्ली में बड़ी रैली की योजना तैयार कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रस्तावित रैली में 10 लाख लोग शामिल होने जा रहे हैं। अब इसे लेकर व्यापारी वर्ग लगातार लोकसभा सांसद राहुल गांधी से मिलने का अनुरोध कर रहा है और दो दिनों में दो बार पत्र सौंपे जा चुके हैं।

व्यापारियों का कहना है कि त्योहार से पहले लाखों लोगों की रैली से 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। साथ ही बाजारों की लिस्ट भी सौंपी है, जो प्रभावित हो सकते हैं। खास बात है कि इसमें चांदनी चौक का नाम भी शामिल है।

व्यापारियों ने बुधवार को पत्र लिखा था, 'रामलीला मैदान के नजदीक के 20 बड़े होलसेल बाजारों के 20 व्यापारी प्रतिनिधि आपसे सिर्फ 20 मिनट का मिलने का समय चाहते हैं और कुछ प्रस्ताव रखना चाहते हैं।' उन्होंने लिखा, 'अगर 20 मिनट की मुलाकात में राहुल गांधी जी हमें यह समझा देते हैं कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों की महारैली होने से दिल्ली के व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, ग्राहक बढ़ेंगे, तो CTI उसी क्षण अपना विरोध वापस ले लेगा और रैली का स्वागत करेगा।'