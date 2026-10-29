CJP को भी यहां रैली करने दोगे क्या, भाजपा की यात्रा देख अभिजीत दीपके की टीम बोली
कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की रैली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सवाल किया है कि क्या इस रैली से व्यापार पर असर नहीं पड़ रहा है। सीजेपी ने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली INDIA गठबंधन की रैली को समर्थन दिया है।
अभिजीत दीपके और उनकी टीम अब भारतीय जनता पार्टी की नई रैली को लेकर निशाना साध रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस से भी सवाल किए हैं क्या उन्हें भी रैली की अनुमति मिल सकती है। फिलहाल, इसे लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। बुधवार को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में पदयात्रा निकाली थी।
खास बात है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में बुधवार को भाजपा ने लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली निकाली थी। इसमें एक चांदनी चौक भी शामिल था, जिसमें अध्यक्ष और सीएम समेत भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल हुए थे। इसपर सीजेपी ने तंज कसा और कहा है कि क्या इस जगह पर उन्हें रैली निकालने की अनुमति मिलेगी।
दिल्ली पुलिस से सवाल
सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने कहा, 'क्या कॉकरोच जनता पार्टी को भी इस जगह लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा निकालने की अनुमति मिलेगी? या फिर बॉन्ड साइन करवाओगे?' उन्होंने एक वीडियो पर यह टिप्पणी की है, जिसमें नवीन, सीएम गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य नेता चांदनी चौक पर रैली में शामिल हुए थे। ये रैली जैन लाल मंदिर से टाउन हॉल चौक तक निकाली गई थी।
साथ ही उन्होंने व्यापारियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, 'भाजपा 10 दिन पहले ही अनुमति लेने के बाद तीन तय प्रदर्शन स्थल पर से एक में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के सभी व्यापारी खुश हैं।'
वहीं पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने लिखा, 'क्या ये तय प्रदर्शन स्थल है? साथ ही त्योहारों के समय व्यापार पर असर होने की चिंता का क्या।' खास बात है कि सीजेपी ने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विपक्ष की रैली को समर्थन दिया है।
विपक्ष को दिया समर्थन
सीजेपी ने 1 नवंबर की विपक्ष की रैली को समर्थन दिया है। पार्टी नेता सौरभ दास ने कहा, 'हम इंडिया गठबंधन की एक नवंबर की विरोध रैली का समर्थन करते हैं। न्याय और जवाबदेही कायम रहनी चाहिए!' सीजेपी का यह भी कहना है कि इस मुद्दे पर संघर्ष करने वाले हर संगठन को समर्थन दिया जाएगा।
व्यापारी उठा रहे थे सवाल
1 नवंबर को कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष दिल्ली में बड़ी रैली की योजना तैयार कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रस्तावित रैली में 10 लाख लोग शामिल होने जा रहे हैं। अब इसे लेकर व्यापारी वर्ग लगातार लोकसभा सांसद राहुल गांधी से मिलने का अनुरोध कर रहा है और दो दिनों में दो बार पत्र सौंपे जा चुके हैं।
व्यापारियों का कहना है कि त्योहार से पहले लाखों लोगों की रैली से 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। साथ ही बाजारों की लिस्ट भी सौंपी है, जो प्रभावित हो सकते हैं। खास बात है कि इसमें चांदनी चौक का नाम भी शामिल है।
व्यापारियों ने बुधवार को पत्र लिखा था, 'रामलीला मैदान के नजदीक के 20 बड़े होलसेल बाजारों के 20 व्यापारी प्रतिनिधि आपसे सिर्फ 20 मिनट का मिलने का समय चाहते हैं और कुछ प्रस्ताव रखना चाहते हैं।' उन्होंने लिखा, 'अगर 20 मिनट की मुलाकात में राहुल गांधी जी हमें यह समझा देते हैं कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों की महारैली होने से दिल्ली के व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, ग्राहक बढ़ेंगे, तो CTI उसी क्षण अपना विरोध वापस ले लेगा और रैली का स्वागत करेगा।'
भाजपा क्यों निकाल रही है रैली
भाजपा उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली निकालने की योजना बना रही है। इसी क्रम में 2 नवंबर को तेलंगाना में आयोजित रैली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होने जा रहे हैं। रैली के जरिए भाजपा कांग्रेस पर अराजकता फैलाने के आरोप लगा रही है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें