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जंतर-मंतर पर CJP का छात्र आंदोलन समाप्त, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोलीं मायावती; टॉप-5

By Niteesh Kumar
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राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, ‘सबसे पहले ये हमारे छात्रों की जीत है। जो हिंदुस्तान का भविष्य हैं। शिक्षा व्यवस्था जो हमारी शान हुआ करती थी। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था की पहचान थी।’ 

New Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) Spokespersons Saurav Das and Ashutosh Ranka, with supporters, celebrate after Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned and took responsibility for the NEET paper leak, at Jantar Mantar in New Delhi, Saturday, July 25, 2026. (PTI Photo/Arun Sharma)(PTI07_25_2026_000477A)
सीजेपी ने खत्म किया आंदोलन।

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से जारी कॉकरोच जनता पार्टी का छात्र आंदोलन शनिवार को समाप्त हो गया। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने संगठन की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। वहीं, उत्तराखंड पुलिस ने निलंबित कांस्टेबल शेर सिंह के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। शेर सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर कुछ दावे किए थे, जिसके बाद उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज...

जंतर-मंतर पर सीजेपी का छात्र आंदोलन समाप्त

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का छात्र आंदोलन शनिवार को समाप्त हो गया। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने संगठन की सभी मांगें स्वीकार कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक आंदोलन समाप्त कर अपने-अपने घर लौटने की अपील की। पढ़ें पूरी खबर...

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मायावती की प्रतिक्रिया

नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि अगर मंत्री ने इस्तीफा दिया है तो यह उचित फैसला है। हालांकि उनका कहना था कि यह कदम पहले उठा लिया जाता तो स्थिति बेहतर रहती। पढ़ें पूरी खबर...

जंतर-मंतर पर पथराव के बाद सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद शनिवार को जंतर-मंतर पर अचानक तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों के एक समूह और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान पथराव हुआ। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का लाठीचार्ज किया। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और इलाके में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। इस बीच जंतर-मंतर के आसपास स्थित तीन मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट भी खोल दिए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

पेपर लीक पर वायरल दावों के बाद पुलिस कांस्टेबल पर कार्रवाई

उत्तराखंड पुलिस ने निलंबित कांस्टेबल शेर सिंह के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। शेर सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर कुछ दावे किए थे, जिसके बाद उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पुलिस का कहना है कि शेर सिंह पहले से निलंबित हैं और उनके खिलाफ सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया पहले ही जारी है। वायरल वीडियो में वह सीजेपी के समर्थन में अपना पुलिस बैज पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को सौंपते दिखाई दे रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान पर बहरीन और कुवैत के हमले का दावा

ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बहरीन और कुवैत ने पहली बार सीधे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों ने सऊदी अरब के सहयोग से ईरान के मिसाइल भंडार और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। बताया गया है कि सऊदी अरब खुफिया जानकारी और हवाई सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पढ़ें पूरी खबर...

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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