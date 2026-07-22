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CJP प्रवक्ता सौरव दास का व्हाट्सएप ब्लॉक; जंतर-मंतर पर जुटने लगी भारी भीड़, US तक प्रोटेस्ट

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET धांधली के खिलाफ जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रवक्ता सौरव दास का व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया है। वहीं सोनम वांगचुक को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया।

नीट पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का प्रदर्शन जारी है। इस बीच CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया है कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं, पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किए जाने के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच आज यानी 22 जुलाई, बुधवार सुबह से ही जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोंगों का आना शुरू हो गया है।

सौरव दास का व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक

CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने व्हाट्सएप को टैग करते हुए सवाल पूछा, "मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है! क्या व्हाट्सएप मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों और किसके इशारे पर किया गया?"।

हालांकि, इस मामले में व्हाट्सएप की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरी ओर, हिरासत में लिए गए अपने समर्थकों की रिहाई के बाद CJP ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रस्तावित अपना धरना वापस ले लिया है।

जंतर-मंतर पर डटे CJP समर्थक, 'संसद चलो' मार्च में हुआ था बवाल

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 20 जुलाई को बड़ी संख्या में युवाओं ने 'संसद चलो' मार्च निकाला था, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हुई थी।

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वांगचुक के समर्थन में न्यूयॉर्क और सैन होजे में प्रदर्शन

अमेरिका स्थित एक अधिकार समूह के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर नयी दिल्ली में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रति एकजुटता जताने के लिए न्यूयॉर्क और सैन होजे में प्रदर्शन किए।

'हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स' के कार्यकर्ता सोमवार शाम न्यूयॉर्क शहर के यूनियन स्क्वायर और सैन होजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास एकत्र हुए। उन्होंने हाथों में तख्तियां थाम रखी थीं जिन पर वांगचुक के समर्थन में नारे लिखे थे।

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कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। 'हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स' ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में बताया कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और डबलिन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर भी इसी तरह के प्रदर्शन किए गए। समूह ने बयान में कहा, ''हमारे प्रदर्शनों ने स्पष्ट संदेश दिया कि चाहे न्यूयॉर्क हो या लंदन, सैन होजे हो या डबलिन, भारत के विद्यार्थियों के साथ निष्पक्षता और सम्मान से व्यवहार किया जाना चाहिए।''

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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