ये बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने बताया आगे का प्लान
छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में 26 दिन अनशन करने वाले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘यह लोकतंत्र की जीत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जीत, जो सीधे सड़कों से निकला है।'
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का प्लान किया है? सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने शनिवार शाम को इस बारे में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि यह तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देश का युवा जाग चुका है और वही इस देश की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। सौरव दास ने कहा, 'एक राजनीतिक दल और एक आंदोलन के रूप में हमारा अभियान खत्म नहीं हो रहा है। अब हम पूरे देश में जाएंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, उनके लिए सबसे बेहतर नीतियां तैयार करेंगे और सभी से जवाबदेही की मांग जारी रखेंगे। यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।'
सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी कहा कि इस देश का युवा जाग गया है। उसने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है। उसने सही के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज, आखिरकार, हमारी मांगें मान ली गई हैं। उन्होंने कहा, 'हम उन सभी परिवारों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक के बाद अपने प्रियजनों को खो दिया। हम उन लाखों-करोड़ों छात्रों के बारे में सोच रहे हैं जिनका भविष्य इन पेपर लीक की घटनाओं की वजह से बर्बाद हो गया है। हमें सच में उम्मीद है कि आज कुछ इंसाफ मिला होगा। अगला शिक्षा मंत्री जो भी बने, हमें उम्मीद है कि वे अपना काम ईमानदारी और जवाबदेही के साथ करेंगे। हम पूरे देश में जाएंगे और दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे, जैसे हमने शित्रा का मुद्दा उठाया था। इस देश के युवाओं के लिए, हम कुछ भी करेंगे।'
धर्मेंद्र प्रधान का कैसे हुआ इस्तीफा
इससे पहले, सौरव दास ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 'हम सभी प्रदर्शनकारियों से अपने-अपने घर लौटने का आग्रह करते हैं, क्योंकि सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं।' धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न उपाय घोषित किए जाने के एक दिन बाद आया। इन उपायों में प्रश्नपत्र लीक में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून लाना और तेजी से सुनवाई के लिए त्वरित अदालत बनाना शामिल है।
सीजेपी एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मंच है, जिसकी स्थापना आम आदमी पार्टी के पूर्व पदाधिकारी अभिजीत दीपके ने की है। धीरे-धीरे यह हाल के समय के युवाओं के नेतृत्व वाले सबसे अहम आंदोलनों में से एक बन गया। प्रधान के इस्तीफे के कुछ समय बाद सरकार और CJP के बीच शनिवार को एक और बैठक हुई। यह सीजेपी और सरकार के बीच चौथी आधिकारिक बैठक थी। इसमें केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री नड्डा और जितेंद्र सिंह ने किया, जबकि सीजेपी प्रतिनिधिमंडल में संगठन के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका शामिल थे। नड्डा ने 20 जुलाई को अपने आवास पर दास और रांका के साथ एक के बाद एक दो बैठकें की थीं। उसी दिन हजारों प्रदर्शनकारियों ने संगठन के संसद चलो आह्वान पर संसद की ओर मार्च शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे धकेल दिया था। इस दौरान कई लोग घायल हुए थे।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें