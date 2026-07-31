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'इनको गूगल भी गलत बताता है', CJP ने कंगना रनौत को दे दी 'स्टूडेंट ऑफ लाइफ' बनने की सलाह

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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कंगना रनौत ने सौरव दास की उम्र को लेकर हमला किया तो दास ने कहा कि कंगना रनौत को गूगल भी सही जानकारी नहीं देता है। उन्होंने कहा कि वह 28 के हैं और उन्होंने कभी भी छात्र होने का दावा नहीं किया है।

Kangana Ranaut
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास का पलटवार

संसद भवन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत 'कॉकरोच जनता पार्टी' के निशाने पर हैं। कंगना रनौत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास के बारे में कहा था कि वह कोई छात्र नहीं हैं बल्कि पत्रकार हैं। इसपर सौरव दास ने कंगना रनौत को सलाह देते हुए कहा कि वह स्टूडेंट नहीं पर 'स्टॉडेंट ऑफ लाइफ' हैं और कंगना रनौत को भी वही होना चाहिए।

'सबको होना चाहिए स्टूडेंट ऑफ लाइफ'

उन्होंने बीजेपी सांसद पर तंज कसते हुए कहा, कंगना जी को उनका गूगल भी गलत जानकारी देता है। मैं 28 का नहीं बल्कि 27 साल का हुआ हूं। मैं स्टूडेंट नहीं हूं। मैं पत्रकार हू्ं। मैंने कभी छात्र होने का दावा भी नहीं किया है। मैं स्टू़डेंट ऑफ लाइफ हूं। सब लोगों को स्टूडेंट ऑफ लाइफ होना चाहिए। वैसे भी हम आगे बढ़ेंगे और एक समझ विकसित होगी। किसी की उम्र भले ही ज्यादा हो लेकिन अगर वह स्टूडेंट ऑफ लाइफ नहीं है, अगर वह सीख नहीं रहा है तो समझदारी कभी नहीं आएगी। कंगना जी को भी यह समझना चाहिए और ऐसे ही स्टूडेंट ऑफ लाइफ बनना चाहिए।

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कंगना रनौत ने क्या कहा था

बता दें कि कंगना रनौत और सीजेपी के बीच जुबानी जंग काफी तीखी हो गई है। कंगना रनौत ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में दास से उनके छात्र हने को लेकर सवाल किया था। उन्होंने कहा था, इस व्यक्ति के बारे में गूगल करिए तो बता चलेगा कि यह 28 साल का है। अब भी यह स्टूडेंट होने का दावा करता है जो कि समझ से बाहर है। मैं दो साल से राजनीति में हूं और 20 साल की उम्र से सार्जनिक जीवन में उतरी हूं। मुझे दो नेशनल अवॉर्ड मिले हैं और मुझे अपने काम पर गर्व है। क्योंकि मैं फिल्ममेकर, पर्फॉर्मिंग आर्टिस्ट, प्रड्यूसर, स्क्रीन राउटर और आंत्रप्रेन्योर हूं।

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कंगना रनौत ने सौरव दास को बेरोजगार बताते हुए कहा कि उन्हें कोई स्किल सीखनी चाहिए और कमाने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद सौरव दास ने कहा, कंगना रनौत को उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती है। मझे नहीं लगता कि Gen-Z या फार Gen Alpha में कोई भी उन्हें गंभीरता से लेगा। उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कंगना उनके पीछे इसलिए पड़ी हैं क्योंकि वह युवा ऋतिक रोशन की तरह दिखते हैं। बता दें कि लोकसभा में भाषण देते हुए कंगना रनौत ने सीजेपी के प्रदर्शन में आई युवतियों को 'गटर छाप' तक कह दिया था। इसके अलावा उन्होंने प्रदर्शनकारी युवतिओं के चरित्र को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए थे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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