CJP के अभिजीत दीपके ने बताया सरकारी स्कूल सुधारने का ‘मेजिकल फॉर्मूला’- जानें कितनी नई बात कही?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत गांव-गांव जाकर स्कूलों में होने वाली समस्याओं को उठाया जा रहा है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने सरकारी स्कूल सुधारने का ‘मेजिकल फॉर्मूला’ भी बताया।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके इन दिनों सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन चला रहे हैं। इस अभियान के जरिए वह देश के सरकारी स्कूलों में मौजूद बुनियादी सुविधाओं की कमियों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच दीपके ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने का एक ‘मेजिकल फॉर्मूला’ भी बताया है।
दीपके ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़े मंत्री, अधिकारी, प्रिंसिपल और शिक्षक अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएं। उनका कहना है कि ऐसा होने पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं, तो क्या उन्हें अपने ही काम पर भरोसा नहीं है?
जानें कितनी नई बात कही?
सराकारी स्कूलों में सुधार के लिए पहले भी इस तरह की मांग और पहल की गई हैं। इनमें अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की पहल शामिल थी। हालांकि कई जगहों पर इस तरह की पहल होती भी दिखी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट रही। इस तरह दीपके द्वारा भले ही इसे मैजिकल फॉर्मूला कहा गया है। लेकिन उनके द्वारा दिया गया फॉर्मूला नया नहीं है।
गांव के स्कूल से शुरू किया कैंपेन
दीपके का ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को उन्होंने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अपने पैतृक गांव संतुक पिंपरी के एक सरकारी स्कूल का ऑडिट किया था।
इस दौरान उन्होंने स्कूल में पानी की व्यवस्था, पीने के पानी, बेंच, गंदे शौचालय और टूटे हुए खिड़कियों जैसी समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने स्कूल की बदहाल व्यवस्थाओं से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए।
एक पोस्ट में दीपके ने सरकारी स्कूल की टूटी खिड़कियों का वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि इन्हें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के बैनर से ढका गया है। उन्होंने स्कूल के जाम और गंदे शौचालयों का वीडियो भी साझा किया।
देशभर के स्कूलों का डेटा जुटाने की तैयारी
दीपके के मुताबिक, ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत एक चेकलिस्ट आधारित फॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि अलग-अलग सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।
इस अभियान के तहत महाराष्ट्र के अलावा देश के दूसरे हिस्सों के सरकारी स्कूलों से भी डेटा जुटाने की योजना है। इसके बाद इस जानकारी को एक जगह संकलित कर उसका विश्लेषण किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की जमीनी स्थिति और उनकी बुनियादी जरूरतों को सामने लाना है।
NEET आंदोलन के बाद शिक्षा पर फोकस
अभिजीत दीपके और CJP इससे पहले NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। छात्र आंदोलन के बाद CJP ने खुद को एक pressure group के तौर पर आगे बढ़ाने की बात कही थी।
अब ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के जरिए दीपके का फोकस परीक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर सरकारी स्कूलों की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था पर है। उनका ताजा बयान इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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