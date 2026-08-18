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Gen Z की भावनाओं से खेलने नहीं देंगे, अब किस बात पर भड़के कॉकरोच; सरकार को बड़ी चेतावनी

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दे डाली है। सीजेपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की लिस्ट मांग रही है। लेकिन केंद्र सरकार यह लिस्ट शीर्ष अदालत में पेश करने में आनाकानी कर रही है।

CJP Sourav Das
सीजेपी प्रवक्ता की सरकार को चेतावनी।

कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दे डाली है। सीजेपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की लिस्ट मांग रही है। ताकि उन्हें एक साथ रद्द किया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार यह लिस्ट शीर्ष अदालत में पेश करने में आनाकानी कर रही है। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने इसको लेकर एक्स पर बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हम सरकार को भारत के छात्रों, जेनेरेशन-जी और युवा नागरिकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं देंगे। अगर सरकार तुरंत ही 25 जुलाई की प्रतिबद्धताओं को सम्मान देने के लिए ठोस कदम नहीं दिखाती है, तो कॉकरोच जनता पार्टी अगले दो दिनों में अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति बुलाई जाएगी ताकि पूरे देश में आगे की कार्रवाई का फैसला किया जा सके। बयान में आगे कहा गया है कि सीजेपी का अगला कदम पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सरकार अभी क्या करने का चुनाव करती है।

वादा पूरा नहीं कर रही सरकार

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहाकि सुप्रीम कोर्ट ने दिन की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से एफआईआर की एक संयुक्त सूची तीन बार मांगी। लेकिन केंद्र के अधिवक्ता ने जानकारी देने का कोई वादा नहीं किया और इस कदम का विरोध किया। सौरव दास ने इस घटनाक्रम को उन वादों से जोड़ा जो सरकार ने 25 जुलाई को किए थे, जब सीजेपी ने अपना देशव्यापी आंदोलन वापस ले लिया था। उनके अनुसार इन वादों में प्राथमिकी वापस लेना, प्रदर्शनकारियों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाना और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देना शामिल था। उन्होंने कहाकि शीर्ष अदालत की ओर से संयुक्त सूची की मांग किए जाने से केंद्र और भाजपा/राजग शासित राज्यों द्वारा किए गए वादों को लागू करने में मदद मिल सकती है।

सरकार के इरादों पर सवाल

सौरव दास ने यह भी दावा किया कि अदालत ने एक विकल्प भी सुझाया, जिसके तहत गंभीर आपराधिक अपराधों का इतिहास रखने वाले लोगों से जुड़ी प्राथमिकी की अलग से पहचान की जा सकती है, ताकि ऐसे मामलों पर उनके अलग-अलग आधारों पर विचार किया जा सके। उन्होंने सरकार के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं को यह जानने का अधिकार है कि क्या 25 जुलाई के वादों को लागू किया जाएगा या वे केवल देशव्यापी आंदोलन को खत्म करने के लिए किये गये थे। सीजेपी नेता ने कहाकि संगठन ने संयम बरता है, सरकार के साथ अच्छे इरादों से बातचीत की है और वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया है।

अगर ठोस कदम नहीं उठाया तो

उन्होंने चेतावनी दी कि पार्टी का धैर्य खत्म हो रहा है और कहाकि अगर सरकार 25 जुलाई के वादों को पूरा करने की दिशा में तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाती है, तो सीजेपी अगले दो दिनों के भीतर अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलायेगी। उन्होंने कहा कि समिति पार्टी की अगली देशव्यापी कार्रवाई के बारे में फैसला करेगी। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता ने कहाकि आगे की कार्रवाई का स्वरूप सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगा। उन्होंने दोहराया कि आंदोलन को रोकने का पार्टी का फैसला इस उम्मीद पर आधारित था कि देश के सामने किये गये वादों को पूरा किया जाएगा।

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20 जुलाई की है घटना

सीजेपी ने 20 जुलाई को संसद मार्च आयोजित किया गया था। यह मार्च जंतर-मंतर पर कई सप्ताह तक चले प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद आयोजित किया गया था। इसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया और संसद की ओर मार्च करने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे थे। संसद की ओर बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने मध्य दिल्ली में पुलिस बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

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सोशल मीडिया पर साझा किये गये कई वीडियो में कथित तौर पर पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट किये जाने के दृश्य सामने आये, हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि भीड़ के एक हिस्से के हिंसक होने और कथित तौर पर पथराव करने के बाद ही बल प्रयोग किया गया था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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