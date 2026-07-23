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धक्का दोगे तो इतनी चोट लगेगी ही, 99 परसेंट पुलिसवालों को तो… ये क्या बोल गई CJP!

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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इस बीच CJP ने बुधवार को आरोप लगाया है कि जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया गया है। CJP ने सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार एक बार फिर आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

धक्का दोगे तो इतनी चोट लगेगी ही, 99 परसेंट पुलिसवालों को तो… ये क्या बोल गई CJP!

NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई के प्रदर्शन में पुलिसकर्मियों के घायल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में CJP के प्रवक्ताओं ने कहा है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों को बहुत बुरी तरह पीटा गया लेकिन पुलिसवालों को बहुत कम चोटें आई हैं। CJP प्रवक्ता ने दावा किया कि 99 फीसदी पुलिसवालों को बहुत मामली चोट आई है। यह भी कहा गया कि पुलिसवालों ने बच्चों को बुरी तरह धक्का दिया इसीलिए उन्हें ऐसी चोटें लगीं।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने NDTV के साथ एक इंटरव्यू में यह बातें कही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने इस दौरान अपनी मांगों, पुलिस की कार्रवाई और सोनम वांगचुक के अनशन जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गौरतलब है कि बीते सोमवार यानी 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का आह्वान किया था। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश की। पुलिस ने इस भीड़ को रोकने के लिए कई जगहों पर बल प्रयोग किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज के अलावा आंसू गैस के गोले भी दागे। इससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने बताया है कि भीड़ ने भी पुलिसवालों पर पत्थर बरसाए और हिंसा का प्रयोग किया, जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए।

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पुलिस के दावे पर CJP क्या बोली?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोमवार के हिंसक झड़प में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस पर CJP प्रवक्ता सौरव दास ने अस्पतालों में डॉक्टरों से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा, "डॉक्टरों ने मुझे बताया कि लगभग 98-99% पुलिसकर्मियों को केवल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आई हैं। जब आप किसी को धक्का देंगे, तो इस तरह की चोट स्वाभाविक है।" उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी छोटी-छोटी चोटों के लिए भी बड़े-बड़े बैंडेज बांधकर घूम रहे हैं।

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दास ने आगे आरोप लगाया कि इंटरनेट पर ऐसे ढेरों वीडियो मौजूद हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे छात्रों के सिर और पैर तोड़े गए, महिला प्रदर्शनकारियों से दुर्व्यवहार किया गया और बच्चों को थप्पड़ और लात मारी गई। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना ही होगा। CJP प्रवक्ता ने जंतर मंतर पर मौजूद घायल लोगों की हालत भी दिखाई।

CJP की क्या है मांगें?

इंटरव्यू में आशुतोष रांका ने स्पष्ट किया कि आंदोलन की शुरुआत से ही उनकी दो मांगें बिल्कुल साफ और अपरिवर्तनीय हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। हालांकि अब उनकी एक नई मांग यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र पर कोई भी कानूनी कार्रवाई न की जाए।

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इस बीच सोनम वांगचुक द्वारा सरकार से मिले लिखित आश्वासन के बाद अनशन खत्म करने के पत्र पर सौरव दास ने कहा, "हम सभी सोनम जी का सम्मान करते हैं। उनकी सेहत को लेकर हम चिंतित हैं और चाहते हैं कि वे अपना अनशन खत्म करें।" हालांकि उन्होंने साफ किया कि वांगचुक के अनशन खत्म करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि आंदोलन खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और अन्य मांगें पूरी नहीं होतीं, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा।

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Jagriti Kumari

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Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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