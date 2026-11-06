विदेशी फंडिंग के आरोप पर सौरव दास ने दिया जवाब, पीएम मोदी की आवाज में शेयर किया ऑडियो

सौरव दास के मुताबिक, आंदोलन शुरू होने से पहले ही उसके खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया जा रहा था। संगठन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जून को हुई थी, जबकि पहला प्रदर्शन 6 जून को हुआ था। तभी से वे आरोपों के सबूत मांग रहे हैं।

सीजेपी लीडर सौरव दास ने विदेशी फंडिंग के आरोपों को खारिज किया है। शुक्रवार को एक्स पर पीएम मोदी की आवाज में ऑडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं आपके विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। मैं आपकी जानकारी से भी सहमत नहीं हूं। यह पूरी तरह भ्रामक जानकारी है। आपको इस तरह की बकवास जानकारी कहां से मिली, मुझे नहीं पता।' दास ने कहा कि विदेशी फंडिंग को लेकर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और सरकार ने अब तक इनके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन आरोपों का आधार क्या है? दास के मुताबिक, आंदोलन शुरू होने से पहले ही उसके खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया जा रहा था।

दरअसल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि कॉकरोच जनता पार्टी के युवा आंदोलन को विदेशी फंडिंग मिल रही है। उन्होंने दावा किया था कि विदेशी स्रोत, डीप स्टेट से जुड़े लोग और भारत विरोधी संगठन इस आंदोलन को आर्थिक मदद दे रहे हैं। मंत्री ने सीजेपी के अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उनके मुताबिक, दीपके को अमेरिका में रहने वाले लोगों और रांका को पाकिस्तानी नेताओं से आर्थिक मदद मिल रही है। विदेशी फंडिंग से जुड़े लोग देश के खिलाफ एक खास नैरेटिव तैयार करने में जुटे हैं।

आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश: सौरव दास सौरव दास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दक्षिणपंथी समूहों और कट्टरपंथी नेटवर्क की ओर से पहले भी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अब वही आरोप सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री दोहरा रहे हैं। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि चार से पांच महीने बीतने के बाद भी आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया है।