तिहाड़ से छूटते ही हमलावर हो गए सीजेपी के सौरभ दास, बोले- कुछ तो नया लाओ भाई

दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होते ही कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरभ दास ने भाजपा के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वही पुरानी बातें दोहरा रही है और कुछ नया लाने की जरूरत है।

दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरभ दास का रुख एक बार फिर आक्रामक हो गया है। उन्होंने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के ताजा बयान पर सीधा पलटवार किया और कहा कि भाजपा वही पुरानी बातें दोहरा रही है। सौरभ दास ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ तो नया लाओ भाई, हर बार एक ही कहानी मत सुनाओ। सौरभ दास ने न्यूज एजेंसी एएनआई के सोशल मीडिया पोस्ट को अपने अकाउंट पर शेयर किया और उस पर टिप्पणी लिखी। उन्होंने लिखा कि यह वही घिसी-पिटी स्क्रिप्ट है। कुछ तो नया लाओ भाई। उनका साफ संदेश था कि भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया जो भी बोल रहे हैं या दावा कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। यह पुराना आरोप है जिसे बार-बार दोहराया जा रहा है। सौरभ दास का कहना है कि भाजपा को कुछ नया लाना चाहिए।

भाजपा का बड़ा दावा दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत भाजपा की तरफ से हुई। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बड़ा दावा किया। पार्टी का कहना था कि फ्रांस में हुए दंगों और भारत में हाल के विरोध-प्रदर्शनों के बीच कथित संबंध हैं। भाजपा ने कहा कि इस रिपोर्ट से कांग्रेस की 'अराजकता और सत्ता बदलने की साजिश' सामने आती है। पार्टी ने सीधे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 'गद्दार' करार दिया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के सामने अराजकता और 'गद्दारी' का मॉडल पेश कर रहे हैं। भाटिया ने कहा कि आज एक अखबार में खबर आई है जिसमें बताया गया है कि विश्वासघात के ये कथित संबंध विदेशी एजेंसियों से जुड़े हैं। इसलिए यह पूछना गलत नहीं होगा कि इन गद्दारों का नेता कौन है?

राहुल गांधी को 'गद्दार' और 'मीर जाफर' कहा गौरव भाटिया ने अपने बयान में राहुल गांधी को साफ-साफ 'गद्दार' कहा। उन्होंने आगे कहा कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि विपक्ष का नेता गैर-जिम्मेदार और अपरिपक्व है। भाटिया ने दावा किया कि अगर मैं आपके सामने सबूत पेश करूं तो उन्हें गद्दार या मीर जाफर कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस दौरान भाटिया ने फॉक्स न्यूज की एक पड़ताल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फॉक्स न्यूज की जांच से पता चलता है कि फ्रांस सहित नौ देशों में कुछ संगठनों ने ऐसा तंत्र तैयार किया है जो निर्वाचित सरकारों को गिराने की कोशिश करता है। उन्होंने इसे 'रेड-ग्रीन' विरोध प्रदर्शनों का तंत्र बताया।