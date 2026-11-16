CJP को मिल गई आंदोलन करने की नई वजह, बेजुबानों के लिए सरकार से भिड़े सौरभ दास

इससे पहले जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं ने लैब में जानवरों पर किए जाने वाले प्रयोगों के लिए केंद्र के प्रस्तावित नियमों पर आपत्ति जताई है। क्या है नए ड्राफ्ट नियम और क्या कह रही सीजेपी?

नीट पेपर लीक आंदोलन से देशभर में सुर्खियों में आने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को आंदोलन करने की नई वजह मिल गई है। हाल ही में सीजेपी के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के एक प्रस्तावित नियम को लेकर हमला बोला है। दरअसल यह मामला लैब में जानवरों पर किए जाने वाले एक्सपेरीमेंट से जुड़े प्रस्तावित नियमों का है। इन नियमों को लेकर देशभर में विवाद शुरू हो गया है। पशुओं के लिए काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं ने इन नियमों पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब इसमें सीजेपी भी शामिल हो गई है।

रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने एक पोस्ट में इसे लेकर सरकार पर बड़े आरोप लगाए। सौरभ दास ने नए नियमों पर हैरानी जताते हुए लिखा कि बेजुबान जानवरों पर क्रूरता के साथ प्रयोग करना सरकार की पिछड़ी सोच को दर्शाता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “इन नए नियमों को देखकर मैं हैरान हूं।!... बेकसूर जानवरों पर इतनी क्रूरता के साथ प्रयोग करना, इस सरकार की पिछड़ी सोच को दर्शाता है। यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा!”

सौरभ दास ने यह बातें सीजेपी की ही लीगल हेड रत्ना सिंह के एक पोस्ट के जवाब में कहीं। इससे पहले रत्ना सिंह ने अपने पोस्ट में लोगों ने इन ड्राफ्ट नियमों पर आपत्ति जताने के लिए सहयोग मांगा था। उन्होंने कहा है कि 'एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन ड्राफ्ट रूल्स, 2026' भारतीय विज्ञान को अंधकार युग में ले जाएंगे। उन्होंने पशुपालन सचिव नरेश गंगवार और CCSEA के चेयरमैन डॉ. कुमार मुथुस्वामी से इन ड्राफ्ट नियमों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इन नियमों से विदेशी कंपनियां पैसा कमाएंगी और जानवरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

क्या है नए नियम और क्यों छिड़ा है विवाद? गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में जानवरों पर होने वाले प्रयोगों को लेकर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए थे। प्रस्तावित 'पशु क्रूरता निवारण (प्रयोगशाला पशुओं के प्रयोग, प्रजनन और व्यापार का नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 2026' 1998 के मौजूदा नियमों की जगह लागू होगा। सरकार के मुताबिक नियमों में संशोधन का उद्देश्य संस्थागत सेल्फ रेगुलेशन की मदद से नौकरशाही से संबंधित देरी को कम करना और फार्मास्युटिकल, चिकित्सा और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाना है।

सरकार ने कहा है कि ड्राफ्ट नियमावली वैज्ञानिक अनुसंधान को आधुनिक बनाने के साथ-साथ पशु कल्याण और नैतिक जवाबदेही को भी मजबूती देती है। हालांकि जानवरों के लिए काम करने वाले कई संस्थानों ने इन नियमों पर बेहद कड़ी आपत्ति जताई है। देश में पशुओं के अधिकार की निगरानी करने वाली संस्थान पेटा इंडिया ने दलील दी है कि प्रस्तावित नियम, अगर अपने मौजूदा रूप में लागू किए जाते हैं, तो प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले जानवरों के लिए मौजूद सुरक्षा उपायों को कमजोर कर सकते हैं।

पेटा ने जताई है चिंता पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने कहा है कि नए नियम प्रयोगशालाओं में पशुओं की पीड़ा और बढ़ा सकते हैं। संगठन का दावा है कि इन प्रस्तावित नियमों के तहत वैज्ञानिक आधार और कानूनी इजाजत होने पर 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' के अंतर्गत संरक्षित पशुओं को पकड़कर उन पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। संगठन ने यह भी कहा कि इन नियमों के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में आवारा कुत्तों और बिल्लियों पर प्रयोग करने की छूट भी दी जा सकती है।