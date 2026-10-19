अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे आशुतोष रांका और सौरभ दास, SEM ने फिर दिया झटका
विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरभ दास और और दूसरे नेता आशुतोष रांका अभी जेल में ही रहेंगे। दशहरा पर कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है और उनकी न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरभ दास की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 14 अक्टूबर को उन्हें पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर का आधिकारिक विरोध स्थल होने का दर्जा खत्म होने के बाद वहां की बंद गेटों को फांदकर घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उन्हें 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था और अगले दिन पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तिहाड़ जेल वापस ले जाने से पहले, कानूनी कार्यवाही के लिए रांका और दास दोनों को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के निर्देश दिए गए। CJP का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर रहा है ताकि उनके नेताओं की रिहाई न हो सके। CJP का कहना है कि ये दोनों नेता वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने और नारे लगाने गए थे। साथ ही, पार्टी जंतर-मंतर से आधिकारिक विरोध स्थल का दर्जा हटाने के फैसले को भी लगातार चुनौती दे रही है।
अवैध गिरफ्तारी को लंबा खींच रहा प्रशासन
CJP नेता अभिजीत दीपके ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "प्रशासन जानबूझकर आशुतोष और सौरभ की अवैध गिरफ्तारी को लंबा खींच रहा है। वे अदालती कार्यवाही में देरी करने और उनकी रिहाई रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनके पास इन नेताओं को जेल में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए वे उन्हें वहां रोके रखने के लिए देरी करने की चालें चल रहे हैं।" CJP की लीगल हेड, रत्ना सिंह ने भी दिल्ली पुलिस और प्रशासन पर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने चल रही कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोपहर के लिए तय की गई सुनवाई में कई घंटों की देरी की गई।
जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराया था
बता दें कि CJP के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, दास और रांका ने जंतर-मंतर पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए थे। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और एहतियाती गिरफ्तारी के तहत रखा गया। बाद में उन्हें एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।सूत्रों के अनुसार, सोमवार को पुलिस ने इन दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दो और दिनों के लिए जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि अब उन्हें बुधवार को फिर से पेश किया जाएगा।
जमानत की गारंटियों को खारिज करने के आरोप
रविवार को, जमानत मामले की सुनवाई कर रहे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने एक 'नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट' (NCR) दर्ज की। 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया, “सरकार जानबूझकर आशु और सौरव की अवैध गिरफ्तारी को लंबा खींच रही है। CJP ने यह भी आरोप लगाया कि उनके नेताओं की रिहाई के लिए पेश की गई जमानत की गारंटियों (जमानतदारों) को "अस्पष्ट" आधारों पर खारिज कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।