अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे आशुतोष रांका और सौरभ दास, SEM ने फिर दिया झटका

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरभ दास और और दूसरे नेता आशुतोष रांका अभी जेल में ही रहेंगे। दशहरा पर कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है और उनकी न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरभ दास की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 14 अक्टूबर को उन्हें पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर का आधिकारिक विरोध स्थल होने का दर्जा खत्म होने के बाद वहां की बंद गेटों को फांदकर घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उन्हें 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था और अगले दिन पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तिहाड़ जेल वापस ले जाने से पहले, कानूनी कार्यवाही के लिए रांका और दास दोनों को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के निर्देश दिए गए। CJP का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर रहा है ताकि उनके नेताओं की रिहाई न हो सके। CJP का कहना है कि ये दोनों नेता वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने और नारे लगाने गए थे। साथ ही, पार्टी जंतर-मंतर से आधिकारिक विरोध स्थल का दर्जा हटाने के फैसले को भी लगातार चुनौती दे रही है।

अवैध गिरफ्तारी को लंबा खींच रहा प्रशासन CJP नेता अभिजीत दीपके ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "प्रशासन जानबूझकर आशुतोष और सौरभ की अवैध गिरफ्तारी को लंबा खींच रहा है। वे अदालती कार्यवाही में देरी करने और उनकी रिहाई रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनके पास इन नेताओं को जेल में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए वे उन्हें वहां रोके रखने के लिए देरी करने की चालें चल रहे हैं।" CJP की लीगल हेड, रत्ना सिंह ने भी दिल्ली पुलिस और प्रशासन पर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने चल रही कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोपहर के लिए तय की गई सुनवाई में कई घंटों की देरी की गई।

जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराया था बता दें कि CJP के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, दास और रांका ने जंतर-मंतर पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए थे। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और एहतियाती गिरफ्तारी के तहत रखा गया। बाद में उन्हें एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।सूत्रों के अनुसार, सोमवार को पुलिस ने इन दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दो और दिनों के लिए जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि अब उन्हें बुधवार को फिर से पेश किया जाएगा।