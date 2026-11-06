अभिजीत दीपके को फिर याद आए धर्मेंद्र प्रधान, CJP फंडिंग पर मंत्री से ही कर रही सवाल

केंद्रीय मंत्री पर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाए तो सौरभ दास भी कट-कमीशन की बात करने लगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को विदेश से फंडिंग मिल रही है। इस पर सीजेपी खुद को पाक साफ साबित करने में जुटी है।

कॉकरोच जनता पार्टी खुद को पाक साफ साबित करने में जुटी हुई है। एक तरफ पार्टी पर जहां अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली पार्टी पर आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों के B टीम होने के आरोप लगते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब मोदी सरकार के मंत्री ने खुद सामने आकर CJP पर फॉरेन फंडिंग के आरोप लगा दिए। ऐसे में अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास मिलकर सफाई देने में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने उन पर विदेश से फंडिंग के आरोप लगाए तो दीपके और रांका केंद्रीय मंत्री पर ही कट-कमीशन के आरोप लगा रहे हैं।

दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में एक बयान में सीजेपी के नेताओं का नाम लेकर कहा कि अभिजीत दीपके को अमेरिका और आशुतोष रांका को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। फिर क्या था दीपके और रांका के साथ सौरभ दास भी पिनक उठे। तीनों ने एक के बाद एक धड़ाधड़ पोस्ट कर उल्टा जितेंद्र सिंह को ही घेरने की कोशिश की।

दीपके और रांका के कट-कमीशन वाले आरोप अभिजीत दीपके और उनके साथियों का कहना है कि अगर वो विदेश ताकतों के फंड से चलते हैं तो केंद्र सरकार के नेतृत्व ने उनसे मुलाकात ही क्यों की। गुरुवार रात एक पोस्ट में अभिजीत दीपके ने तंज कसते हुए लिखा कि फॉरेन फंड में से जितेंद्र सिंह को कितना कमीशन मिला। उन्होंने लिखा, “ जितेंद्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए विदेशी फंडिंग से कितनी कमीशन ली थी? आखिरकार वो भी हमसे बातचीत करने आए थे।”

पोस्ट के साथ ही उन्होंने तब की फोटो भी लगा दी जब नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ आ सीजेपी से बातचीत करने आए थे और उनसे हाथ भी मिलाया था। दीपके की इस पोस्ट पर थोड़ी देर में ही सौरभ दास का जवाब भी आ गया। सौरभ दास ने दीपके की पोस्ट का जवाब देते लिखा, “1 परसेंट या 2 परसेंट कट?” उन्होंने कुछ हंसने वाली इमोजी भी जोड़ दी।

धड़ाधड़ किए हैं पोस्ट अपने ऊपर लगे इल्जामों के जवाब में सीजेपी के तीनो नेताओं ने कई पोस्ट किए हैं। मंगलवार को जितेंद्र सिंह की टिप्पणी के बाद इससे जुड़े एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपके ने लिखा, ''और सौरव को???'' दरअसल केंद्रीय मंत्री ने सर्च रांका और दीपके का ही नाम लिया था। दीपके की पोस्ट को टैग करते हुए सौरभ दास ने लिखा, “... मुझे डिटॉक्स करने दो! मुझे भूल जाने के लिए धन्यवाद जितेंद्र भाई।'' वहीं रांका ने भी पोस्ट कर सवाल किया, ''फिर आप हमसे बातचीत क्यों कर रहे थे?'' आशुतोष रांका ने एक अन्य पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, ''पेपर लीक किसने कराए? पाकिस्तान। स्कूल बर्बाद किसने किए? पाकिस्तान। वोट चोरी किसने कराई? पाकिस्तान। देश में बेरोजगारी किसने फैलाई? पाकिस्तान।''

‘रांका को पाकिस्तान, दीपके को US से फंडिंग’ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी पर बड़े आरोप लगाए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार संभाल रहे केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इस बात के सबूत हैं कि दीपके की टीम को फॉरेन से फंड मिल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था, ''इस बात के पूरे सबूत हैं कि उन्हें देश के अंदर और बाहर सक्रिय भारत विरोधी एनजीओ और संगठनों को गैरकानूनी स्रोतों से धन मिल रहा है।''