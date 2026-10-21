CJP के सौरभ दास और आशुतोष रांका रिहा, बाहर आते ही बोले- सच की जीत हुई है

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ ही घंटे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और उन्हें SEM कोर्ट के आदेश का इंतजार करने को कहा था।

दिल्ली पुलिस का वैन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के वरिष्ठ नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के लिए बुधवार की शाम राहत भरी खबर लेकर आई। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने दोनों नेताओं को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। हिरासत से बाहर आने के बाद सौरव दास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आखिरकार "सत्य की जीत हुई है।"

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ ही घंटे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और उन्हें SEM कोर्ट के आदेश का इंतजार करने को कहा था।

ACP रितु राज ने स्वीकार किए जमानती दस्तावेज 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) और ACP रितु राज ने सौरव दास और आशुतोष रांका की ओर से पेश नए जमानतदारों और दस्तावेजों को स्वीकार करने के बाद रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर किए।

19 अक्टूबर को SEM कोर्ट ने जमानतदारों के आधार कार्ड की तस्वीरों में विसंगति और माता-पिता के विवरण गायब होने का हवाला देकर उनकी रिहाई रोक दी थी और हिरासत 2 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

14 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी के बाद पहले 5 दिनों की न्यायिक हिरासत और फिर 2 दिनों का विस्तार- दोनों नेता कुल 7 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- आप Gen-Z नहीं हैं इससे पहले दिन में, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में दोनों नेताओं की ओर से दायर याचिका पर तीखी बहस हुई थी।

सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं के वकील अभीक चिमनी ने कोर्ट को बताया कि सौरव दास की उम्र 27 साल और आशुतोष रांका की उम्र 32 साल है, तो जस्टिस प्रसाद ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "तब तो आप लोग जेन-जी नहीं हैं। कोर्ट को बताया गया है कि 1997 के बाद पैदा हुए लोग जेन-जी में आते हैं, यानी आप जेन-जी की श्रेणी में नहीं आते।"

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर शेयर करते हुए चुटीले अंदाज में लिखा, "देश में सिर्फ एक ही इंसान है जो असल में 'Gen Z' की योग्यता रखता है।"