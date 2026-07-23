धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, PM मोदी के ऐक्शन के वादे पर भी नहीं मानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए फास्ट ट्रैक कोर्ट समेत कई ऐलानों को कॉकरोच जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे उपायों का ऐलान किया है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने रिप्लाई किया है कि उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए। खास बात है कि सोमवार को ही सीजेपी के बैनर तले संसद तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया था, जिसने हिंसक मोड़ ले लिया था। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।

सीजेपी ने पीएम मोदी का पोस्ट शेयर किया है। साथ ही रिप्लाई लिखा है। इसमें उन्होंने प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। पार्टी ने लिखा, 'धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा।' खास बात जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तरफ से दी गईं शर्तों में जवाबदेही की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने प्रधान को पद से हटाए जाने का जिक्र नहीं किया था।

पीएम मोदी का ऐलान पीएम मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक के खिलाफ कई ऐलान किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि युवाओं का भविष्य ही सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही कहा है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा।

उन्होंने लिखा, 'देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।'

कांग्रेस भी इस्तीफे की मांग पर अड़ी सीजेपी के प्रदर्शन के अगले दिन यानी 21 जुलाई मंगलवार को ही कांग्रेस ने सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन किया था। तब पार्टी ने प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई थी। वहीं, सरकार ने कहा था कि वह संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मांग बदल दी हैं। अब गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी के ऐलान पर सवाल उठाए हैं।