धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, PM मोदी के ऐक्शन के वादे पर भी नहीं मानी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए फास्ट ट्रैक कोर्ट समेत कई ऐलानों को कॉकरोच जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे उपायों का ऐलान किया है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने रिप्लाई किया है कि उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए। खास बात है कि सोमवार को ही सीजेपी के बैनर तले संसद तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया था, जिसने हिंसक मोड़ ले लिया था। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।
सीजेपी ने पीएम मोदी का पोस्ट शेयर किया है। साथ ही रिप्लाई लिखा है। इसमें उन्होंने प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। पार्टी ने लिखा, 'धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा।' खास बात जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तरफ से दी गईं शर्तों में जवाबदेही की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने प्रधान को पद से हटाए जाने का जिक्र नहीं किया था।
पीएम मोदी का ऐलान
पीएम मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक के खिलाफ कई ऐलान किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि युवाओं का भविष्य ही सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही कहा है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
उन्होंने लिखा, 'देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।'
कांग्रेस भी इस्तीफे की मांग पर अड़ी
सीजेपी के प्रदर्शन के अगले दिन यानी 21 जुलाई मंगलवार को ही कांग्रेस ने सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन किया था। तब पार्टी ने प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई थी। वहीं, सरकार ने कहा था कि वह संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मांग बदल दी हैं। अब गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी के ऐलान पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने लिखा, 'आपने हमारे युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था तबाह होने दिया और इसके जिम्मेदारों को बचाया।' इस दौरान उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगें रखी हैं। राहुल ने लिखा, 'छात्रों की मांगे साफ हैं। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं। दूसरा, छात्रों से माफी मांगें। तीसरा, उनपर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें