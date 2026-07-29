किसानों, छात्रों और युवाओं को मिलकर मोदी सरकार को घेरना होगा, बोली CJP; साथ में राकेश टिकैत भी थे
सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे किसान, और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को हर तरफ से घेरने का काम करेंगे। इस इवेंट में राकेश टिकैत भी मौजूद थे।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने अलग-अलग क्षेत्रों के संगठनों से BJP की अगुवाई वाली NDA सरकार का विरोध करने और उसे आम मुद्दों पर घेरने की अपील की है। रांका ने दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के ऑल-इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "हमें उम्मीद है कि हमारे किसान, और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को हर तरफ से घेरने का काम करेंगे।" बता दें कि कुछ दिन पहले ही जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था।
वहीं, इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद थे, जो पीएम मोदी को वापस लेने पड़े तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के आंदोलन का एक बड़ा चेहरा थे। टिकैत द्वारा एक्स पर शेयर किए गए SKM प्रेस बयान के अनुसार, रांका ने उस स्टूडेंट मूवमेंट को भी याद किया जिसकी वजह से प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था, और आने वाले संघर्षों में स्टूडेंट्स और किसानों के बीच मजबूत एकता की अपील की।
रांका के भाषण के वीडियो क्लिप सरकार के सपोर्टर राइट-विंग हैंडल्स ने शेयर किए, जिन्होंने इसे मोदी सरकार को गिराने की साजिश माना। रांका ने यह भी कहा, “पिछले दो महीनों में, हमने दिल्ली में जो हासिल किया है, मुझे लगता है कि यह किसान आंदोलन (2020-21) के बाद देश का सबसे बड़ा और सबसे सफल आंदोलन है।” उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है। उसी गुस्से ने CJP के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी गुस्से ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया।
उन्होंने CJP के भविष्य और क्या यह एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, इस सवाल पर भी बात की। उन्होंने कहा, “मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले सालों में, कॉकरोच जनता पार्टी इस देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगी। हम उनके मुद्दों को नजरअंदाज़ नहीं होने देंगे। सरकार को हमारे असली मुद्दों पर काम करना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “आने वाले समय में, हमें उम्मीद है कि हमारे किसान, और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को हर तरफ से घेरने का काम करेंगे। इस देश में किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं, सभी के साथ कीड़ों जैसा बर्ताव किया गया है। लेकिन अब यह बदलेगा। अब सरकार हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती और हमें उम्मीद है कि इस आंदोलन में आपने हमें जो गाइडेंस दी है, वह हमें मिलती रहेगी।”
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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