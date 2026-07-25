UN पहुंचा भारत का छात्र आंदोलन, दे डाली बड़ी नसीहत- आंसू गैस और लाठियां न चलाएं
दिल्ली में नीट-यूजी 2026 को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर UN और HRW की प्रतिक्रिया आई है। UN ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की वकालत की, तो HRW ने लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग की।
मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 में कुप्रबंधन और बेरोजगारी के मुद्दे पर दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जंतर-मंतर पर जुटे छात्रों और 20 जुलाई 2026 को उनके 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) और मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) ने अहम टिप्पणियां की हैं।
शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा जरूरी: संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने अपने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि UN नई दिल्ली में चल रहे इन छात्र प्रदर्शनों से वाकिफ है। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, "यह बेहद जरूरी है कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताना चाहते हैं, उन्हें बिना किसी प्रताड़ना, गिरफ्तारी या चोट के डर के ऐसा करने की अनुमति मिले"।
प्रवक्ता ने दिल्ली में पुलिस की भूमिका का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि दुनिया में हर जगह की तरह, यहां भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा करना सुरक्षा बलों की ही जिम्मेदारी है।
HRW ने पुलिस कार्रवाई को बताया 'अत्यधिक बल प्रयोग'
ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) ने भी 20 जुलाई को नई दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। HRW की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण रहे इस छात्र मार्च को दबाने के लिए आंसू गैस और लाठियों का सहारा लिया।
संस्था की डिप्टी एशिया डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने कहा, "भारत का युवा अपने चुने हुए नेताओं से जवाबदेही मांगने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संसद की ओर मार्च करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और इंटरनेट शटडाउन से उनका स्वागत किया"। HRW ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से अपील की है कि पुलिस द्वारा किए गए इस 'अत्यधिक और अनावश्यक बल प्रयोग' की तुरंत और निष्पक्ष जांच कराई जाए। रिपोर्ट में गवाहों और वीडियो का हवाला देते हुए यह भी दावा किया गया है कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात थे, जिनकी वर्दी पर नेम टैग नहीं थे, और प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया।
क्यों हो रहा है प्रदर्शन और क्या है पुलिस का तर्क?
यह विरोध प्रदर्शन मूल रूप से मेडिकल परीक्षा (NEET) में गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जून में शुरू हुआ था। लेकिन अब इसमें बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का आक्रोश भी शामिल हो गया। आज यानी 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आज यह आंदोलन खत्म हो सकता है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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