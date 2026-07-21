'नड्डा से मिलना समय की बर्बादी थी', CJP बोली- अब वो खुद आएं यहां; अभी कहां हैं प्रदर्शनकारी?

सरकार और युवाओं के नेतृत्व वाले कॉजपा के बीच यह पहला सीधा संपर्क उस दिन हुआ, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर मार्च करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

आंदोलन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) और केंद्र सरकार के बीच सोमवार को पहली बार सीधा संपर्क हुआ। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा के साथ बातचीत की। हालांकि अब कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि नड्डा से मिलना उनके लिए समय की बर्बादी थी। सीजेपी का कहना है कि उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं और इसलिए यह आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले सोमवार को सीजेपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने संसद की ओर मार्च करने से रोक दिया। इस दौरान भारी झड़प हुई और पुलिस ने खूब लाठियां भांजी।

JP नड्डा के साथ बैठक 'समय की बर्बादी' थी- CJP प्रवक्ता CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोमवार देर रात HT को बताया कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ हुई बैठक बेकार रही। रांका ने कहा, "उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अगली बार, हम उनसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वे विरोध स्थल पर नहीं आते। अगर वे हमारे समय की कद्र नहीं करते, तो हम भी उनके समय की कद्र नहीं करेंगे।"

दिपके ने पुलिस की कार्रवाई के पीड़ितों से मुलाकात CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने के बाद बताया कि सोमवार को हुए लाठीचार्ज में एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। उन्होंने X पर लिखा, "बर्बर लाठीचार्ज में घायल होने के बाद RML में एक लड़की की हालत गंभीर है। सरकार ने युवाओं के खिलाफ इतनी बर्बरता क्यों दिखाई?"

प्रदर्शन स्थल पर अंधेरा छाने पर प्रदर्शनकारियों ने बिजली काटे जाने का आरोप लगाया मंगलवार तड़के जंतर-मंतर और उसके आस-पास कई लोग मौजूद हैं। ज्यादातर प्रदर्शनकारी मंच के सामने ही डटे रहे; केरल हाउस के पास शुरुआती धरने के बाद शाम को उन्होंने इस मंच पर दोबारा कब्जा कर लिया था।

मंच के आस-पास का इलाका अंधेरे में डूबा रहा क्योंकि प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अधिकारियों ने प्रदर्शन स्थल की लाइटों की बिजली सप्लाई काट दी थी। मंच से करीब 150-200 फीट दूर जल रही दो-तीन स्ट्रीटलाइट ही रोशनी का एकमात्र जरिया थीं।

सीजेपी के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि उसके 'संसद चलो' मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। जंतर-मंतर पर मंच हटाए जाने के बाद कॉजपा ने केरल हाउस के निकट धरना जारी रखा।

कॉजपा के ये आरोप उस समय सामने आए जब संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तितर-बितर कर दिया और प्रदर्शन स्थल को खाली करा दिया। शाम तक कॉजपा के संस्थापक अभिजीत दीपके, पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका, सौरव दास और गीतांजलि अंगमो केरल हाउस के निकट धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा।

दीपके ने आरोप लगाया, ''पुलिस ने बेहद क्रूरता दिखाई। यहां प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों के सिर फट गए। यहां तक कि 15-वर्षीय एक लड़की को भी एक पुरुष पुलिसकर्मी ने बेरहमी से पीटा। एक पुरुष पुलिसकर्मी ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो के बाल पकड़ने की भी कोशिश की। उन्हें लाठी से मारने और वाहन से घसीटकर बाहर निकालने का भी प्रयास किया गया।''