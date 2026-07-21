CJP Protest Live: लाठी खाने के बाद भी नहीं टूटा प्रदर्शनकारियों का हौसला, आज फिर संसद जाने को तैयार
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को एक बार फिर संसद कूच करने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करन करने केल लिए पुलिस ने लाठियां भांजी थी। हालांकि आधी रात होते-होते जंतर-मंतर पर फिर जमावड़ा हो गया।
CJP Protest Live: संसद मार्च के दौरान सोमवार को हुए हंगामे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी चीफ अभीजीत दीपके ने एक बार फिर संसद कूच का ऐलान क दिया है। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर खाली करवा दिया था और टेंट भी उतार दिया था। हालांकि रात 10 बजे से लोग एक बार फिर जंतर-मंतर पर जमा होने लगे और फिर से तंबू तान दिया गया। अभिजीत दीपके भी 6 घंटे बाद लौटे और उन्होंने कहा कि वह सरकार के रवैया से खुश नहीं हैं। दीपके ने कहा कि मंगलवार को फिर से संसद तक मार्च होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
सोनम वांगचुक ने नहीं तोड़ा अनशन
सोमवार को जेपी नड्डा से सीजेपी के सदस्यों की मुलाकात के बाद तीन छात्रों और अभिजीत दीपके ने अनशन खत्म क दिया था। हालांकि छात्रों पर लाठी चार्ज की खबर सुनने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना इरादा बदल लिया और अनशन जारी रखने का फैसला किया।
20 जुलाई को क्या हुआ
सोवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने सुबह 9 बजे संसद कूच किया। इसी दौरान सीजेपी के सदस्यों की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उधर संसद में इस मुद्दे पर हंगामा होने लगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदर्शनकारी जब संसद भवन के पास पहुंचे तो उनपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। नई दिल्ली के डीसीपी के मुताबिक झड़प में करीब 100 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं।
8:45 AM: दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, पथराव और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ के सिलसिले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि सोमवार को कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पथराव किया, कई पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया और पुलिसकर्मियों पर हमला किया।
8:30 AM: वांगचुक के मामले में आज फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वांगचुक की पत्नी की मांग है कि उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने की इजाजत दी जाए। वहीं सफदरजंग अस्पताल का कहना है कि वांगचुक की हालत स्थिर है।
8:15 AM: दिल्ली में आज बारिश हो रही है। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं। रात में पुलिस ने टेंट उखाड़ दिए थे। प्रदर्शनकारियों ने दोबारा टेंट गाड़ लिया है। आज फिर प्रदर्शनकारी मार्च के लिए कमर कस रहे हैं।
8: 00 AM: सुबह 8 बजे से ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों का आना जारी है। यहां भारी भीड़ देखी जा रही है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पांच घंटे बर्बाद हो गए और सरकार की तरफ कोई भी बात करने को आगे नहीं आया।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें