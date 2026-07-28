Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CJP आंदोलन में RAF ने किसके कहने पर चलाई पैलेट गन, चल गया पता

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

इस कार्रवाई में कम से कम चार प्रदर्शनकारी पैलेट के छर्रों से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से एक युवक की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा मंडरा रहा है।

Rahul With Pellet Victim
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पेलेट से घायल एक पीड़ित के साथ

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और परीक्षा धांधली के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन (Pellet Gun) चलाई गई थी। अब तक इस पर भले ही आधिकारिक बयानबाजी से बचा जा रहा था, लेकिन दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जनरल डेली डायरी (DD) की एंट्री ने इस कड़वे सच पर मुहर लगा दी है।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, थाने के रिकॉर्ड में दर्ज एंट्री (नंबर 0008A) के मुताबिक, मौके पर तैनात एक डिप्टी पुलिस कमिश्नर (DCP) और CRPF के डिप्टी कमांडेंट के आदेश के बाद कम से कम दो राउंड पैलेट गन से फायर किए गए थे।

थाने की डायरी में दर्ज है उस खौफनाक मंजर का पूरा हिसाब

डिप्टी कमांडेंट की ओर से दर्ज कराई गई डायरी एंट्री के मुताबिक, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की टीम ने भीड़ को हटाने के लिए:

  • 55 नॉन-इलेक्ट्रिक शेल
  • 15 इलेक्ट्रिक शेल
  • 5 आंसू गैस के गोले
  • 2 राउंड एंटी-रॉयट गन (ARG) से प्लास्टिक पैलेट (PP) कारतूस दागे थे।

ARG एक पेलेट गन नहीं है, लेकिन यह 'गैर-घातक' हथियारों की उसी कैटेगरी में आता है, जो एक ही शॉट में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक या रबर के पेलेट, आंसू गैस के गोले और दूसरी तरह की शेल दागने के लिए किया जाता है।

इस कार्रवाई में कम से कम चार प्रदर्शनकारी पैलेट के छर्रों से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से एक युवक की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा मंडरा रहा है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उस दिन एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को पैलेट गन थमाई गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, पीड़ितों ने मांगी सुरक्षा और मुआवजा

पैलेट गन के इस घातक इस्तेमाल के खिलाफ अब देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद के साथ पैलेट पीड़ित प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में मांग की गई है कि आम नागरिकों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर धातु या प्लास्टिक के छर्रे (पैलेट) फेंकने वाली गन के इस्तेमाल पर पूरे देश में तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही 20 जुलाई की हिंसा में घायल हुए पीड़ितों के इलाज और उचित मुआवजे की मांग की गई है।

प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की बेंच के सामने इस याचिका को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की गुजारिश की गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और पुलिस की तरफ से अत्यधिक बल प्रयोग और प्रदर्शनकारियों की हिंसा- दोनों ही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं।

संसद से लेकर CRPF मुख्यालय तक हड़कंप

इस खुलासे के बाद संसद में भी भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह से पुलिसिया कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाब मांगा है। चौतरफा दबाव के चलते शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा था।

फिलहाल सीआरपीएफ के महानिदेशक (DG) जी.पी. सिंह ने कहा है कि घटना का पेशेवर मूल्यांकन किया जा रहा है। सीआरपीएफ मुख्यालय को अब RAF की आईजी सीमा धुंधिया की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
CJP Protest Jantar Mantar
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।