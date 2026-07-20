'कॉकरोच' को आया सरकार का बुलावा, जेपी नड्डा से मिलने निकले CJP प्रवक्ता

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने ट्वीट कर पुष्टि की है कि वे सरकार के न्योते पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं।

नीट परीक्षा धांधली और पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन आज एक बेहद बड़े और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां दिल्ली की सड़कों पर हजारों युवाओं का हुजूम 'चलो संसद' मार्च के लिए उतरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता पहली बार खुलता नजर आ रहा है।

जेपी नड्डा से मिलेंगे CJP के प्रतिनिधि 28 जून से जंतर-मंतर पर जारी इस आंदोलन के 21वें दिन पहली बार केंद्र सरकार की ओर से बातचीत का बुलावा आया है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने ट्वीट कर पुष्टि की है कि वे सरकार के न्योते पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं।

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "आशुतोष रांका और मैं, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जेपी नड्डा जी से मिलने जा रहे हैं। सरकार ने आज सुबह बातचीत के लिए हमसे संपर्क किया था। हमारी मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं। जंतर-मंतर पर युवा भारी संख्या में जुटे हैं। हम यह लड़ाई जरूर जीतेंगे!"

इससे पहले शुरुआती बातचीत में दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा सरकार की तरफ से मध्यस्थता कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार, पहले CJP प्रतिनिधियों को जिला मजिस्ट्रेट (DM), सचिव स्तर के अधिकारी और फिर राज्य मंत्री (MoS) से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे आंदोलनकारियों ने ठुकरा दिया। CJP की मांग थी कि बातचीत सीधे प्रधानमंत्री या किसी कैबिनेट मंत्री के स्तर पर हो, जिसके बाद अब जेपी नड्डा से मुलाकात तय हुई है।

हालांकि, सरकार या बीजेपी की तरफ से इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया है।

जंतर-मंतर पर भारी ड्रामा: पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प और लाठीचार्ज एक तरफ जहां बातचीत की टेबल सज रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हजारों की संख्या में छात्रों और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की।

प्रत्यक्षदर्शियों और खबरों के मुताबिक, जब सैकड़ों छात्र मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर-मंतर की तरफ बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग (लाठीचार्ज) किया।

दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने पूरे जंतर-मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट को छावनी में बदल दिया है। बैरिकेड्स लांघने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों और छात्रों को मामूली चोटें भी आई हैं।

सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बाधित की गई हैं और कुछ प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए हैं।

अस्पताल से वांगचुक की नजर: "जवाबदेही मिले तो अनशन खत्म" इस बीच, सफदरजंग अस्पताल में जबरन भर्ती कराए गए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल के बेड से ही बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था में हुई इस बड़ी नाकामी (पेपर लीक) की जिम्मेदारी लेती है, या फिर संसद के भीतर मौजूद सांसद यह भरोसा दिलाते हैं कि मानसून सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा, तो वे आज ही अपना अनशन वापस ले सकते हैं।

जंतर-मंतर पर मौजूद वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने भी मंच से सभी युवाओं से अपील की है कि वे इस मार्च को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखें ताकि कोई भी शरारती तत्व इस छात्र आंदोलन का गलत फायदा न उठा सके।