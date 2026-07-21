CJP प्रोटेस्ट बना विपक्ष के लिए मास्टरस्ट्रोक, कैसे संसद में करा दिया बंपर फायदा
सोमवार को CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने संसद तक मार्च किया। खबरें हैं कि मार्च मंगलवार को भी जारी रह सकता है। कहा जा रहा है कि सड़कों पर जारी इस विरोध प्रदर्शन ने विपक्ष की रणनीति को मजबूत कर दिया है।
पेपर लीक, परीक्षा घोटाले और बेरोजगारी को लेकर छात्रों के आंदोलन ने सरकार के खिलाफ विपक्ष के मुद्दों को धार दे दी है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और छात्रों के संसद मार्च से विपक्ष को सरकार पर दबाव बढ़ाने का मौका मिल गया है। पेपर लीक पर पहले से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्षी दल अब संसद के अंदर इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाने की तैयारी कर रहे हैं।
विपक्ष ने छात्रों के संसद मार्च में कथित पुलिस बल प्रयोग का विरोध किया। विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरने में कोई रियायत नहीं बरती। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। सपा भी छात्रों के समर्थन में आई।
सपा का जंतर-मंतर तक मार्च
छात्रों की मांगों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने वरिष्ठ नेता डिंपल यादव की अगुवाई में संसद भवन से जंतर मंतर तक मार्च किया। सपा सांसदों ने अपने हाथों में ‘नीट है या चीट है’ की तख्तियां ले रखी थीं। हालांकि, उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। सपा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि डिंपल यादव को हिरासत में लेना निंदनीय और अलोकतांत्रिक है। बाद में सपा ने डिंपल यादव की संसद मार्ग थाने की तस्वीरें भी साझा की। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नीट छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस का प्रयोग, लाठीचार्ज और पथराव कर रही है।
छात्रों के भविष्य का सवाल
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी तक विपक्षी दल इस मुद्दे को उठा रहे थे, पर छात्रों के आंदोलन ने इस मुद्दे को धार दे दी है। अब यह मुद्दा सिर्फ नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा है। यह छात्रों के भविष्य और पूरी शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा बन गया है। विपक्षी दल इसे पूरी ताकत के साथ संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाएंगे।
विपक्ष आक्रामक
इस मुद्दे पर विपक्ष की आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कहा कि संसद देश के बच्चों की है और किसी की जागीर नहीं है। संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह देश के बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं। यह संसद उनकी है, किसी की जागीर नहीं है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर लोगों की चिंताओं के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की न्यूनतम मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तथा नीट और सीबीएसई की परीक्षा प्रणालियों पर चर्चा शामिल है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें