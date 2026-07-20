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'बच्चे हैं हमारे, उनकी पिटाई क्यों कर रहे हो', CJP प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज पर प्रियंका गांधी

By Niteesh Kumar
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर नहीं करेंगे तो फिर कहां जाकर करेंगे? उन्होंने कहा, 'विरोध प्रदर्शन तो वहीं होगा जहां आप उनकी आवाज सुन सकते हैं लेकिन आपको जनता की आवाज सुननी ही नहीं है।

'बच्चे हैं हमारे, उनकी पिटाई क्यों कर रहे हो', CJP प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज पर प्रियंका गांधी

नई दिल्ली में संसद परिसर के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का कड़ा विरोध किया। शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष इस विषय पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। प्रियंका ने कहा, 'हम सभी शिक्षा नीति पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति में कई समस्याएं और गंभीर मुद्दे हैं। इसके बावजूद आप इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। इसके बजाय आप छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और उन्हें पीट रहे हैं। आखिर क्यों? वे हमारे ही बच्चे हैं।'

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर नहीं करेंगे तो फिर कहां जाकर करेंगे? उन्होंने कहा, 'विरोध प्रदर्शन तो वहीं होगा जहां आप उनकी आवाज सुन सकते हैं लेकिन आपको जनता की आवाज सुननी ही नहीं है। आपके दरवाजे पर आकर देश का नौजवान आपको अपनी बात सुनाना चाहता है।' उन्होंने कहा कि हमारी बात मानिए इस्तीफा दिलवाइए धर्मेंद्र प्रधान का और परीक्षा में पारदर्शिता लाइए।

शिक्षा प्रणाली से विश्वास उठ गया: दीपेंद्र सिंह हुड्डा

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही यह बात उठा रही है कि आज देश में नौजवानों का शिक्षा प्रणाली से विश्वास उठ गया है। इस सरकार के समय पर कई पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए वे इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 'हम चर्चा मांग रहे हैं। जिस विषय पर देश के तमाम नौजवान छात्र इस बात पर व्यथित हैं। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया है। हम इस संघर्ष को निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे।'

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क्या अभिजीत दीपके पुलिस हिरासत में?

इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया कि उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कॉजपा ने यह भी आरोप लगाया कि सुरक्षाबलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया। CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में सांसदों से छात्रों के समर्थन में खड़े होने की अपील की। दास ने कहा, 'दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हम सभी सांसदों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत सड़कों पर उतरकर छात्रों के समर्थन में खड़े हों। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से कार्रवाई कर रही है और उनकी पिटाई कर रही है।'

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इससे पहले दिन में, मॉसून सत्र के पहले दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न पेशों से जुड़े लोग जंतर-मंतर व आसपास के क्षेत्रों में संसद मार्च के लिए एकत्रित हुए। ऑनलाइन आंदोलन सीजेपी के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। मध्य दिल्ली में लगाए गए बैरिकेड तोड़ने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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