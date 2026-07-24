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जंतर-मंतर पर किसने भिजवाया 68 हजार रुपए का चीज बर्स्ट पिज्जा? कहा- इतना तो कर ही सकता हूं…

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर सैंकड़ों युवा बीते एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान युवाओं के लिए देश और दुनिया के अलग-अलग कोनों से खाना भेजे जाने की खबरें हैं।

Nagaland man sends 150 pizzas worth 68000 rupee to CJP protesters at Jantar Mantar
जंतर-मंतर पर किसने भिजवाया 68 हजार रुपए का चीज़ बर्स्ट पिज्जा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। यहां सैंकड़ों युवा बीते एक महीने से भी ज्यादा समय से डटे हुए हैं। ऐसे में उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग उनके लिए दवाइयां और खाने-पीने की चीजें भिजवा कर अपना समर्थन जता रहे हैं। इस बीच नागालैंड के एक युवक की दरियादिली ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करने के लिए इस युवक ने नागालैंड में बैठे-बैठे जंतर-मंतर पर डटे छात्रों के लिए लगभग 68,000 रुपये के 150 पिज्जा ऑर्डर कर दिए।

सोशल मीडिया पर इस कदम की खूब तारीफ हो रही है और लोग युवक की इंसानियत को सलाम कर रहे हैं। युवक ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बताया कि उसने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे अपने छोटे भाई-बहनों के लिए यह पिज्जा भिजवाया है। उसने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया।

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शख्स ने पोस्ट के साथ लिखा, "मैं यहां नागालैंड में बैठा हूं और वहां हजारों छात्र अपने घर से दूर जंतर-मंतर पर एक बेहतर भविष्य और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। आज रात मैं इस दुख में अपना खाना भी नहीं खा सका कि मेरे भाई-बहन वहां भूखे पेट आंदोलन कर रहे हैं। मैं खुद वहां मौजूद नहीं हो सका, इसलिए इतना तो मैं कर ही सकता था।"

150 ‘फार्महाउस चीज बर्स्ट पिज्जा’ ऑर्डर

शख्स ने पोस्ट के साथ अपने ऑर्डर का बिल भी शेयर किया। ऑर्डर बीते 22 जुलाई को शाम लगभग 4:30 बजे दिया गया था। इस पर लिखा था, “आइटम: 150 फार्महाउस चीज बर्स्ट पिज्जा। वहीं कुल बिल 67,734 रुपए का था। युवक ने बताया कि जब डिलीवरी बॉय ने फोन करके पूछा कि यह ऑर्डर जंतर-मंतर पर किसे सौंपना है, तो उन्होंने कहा कि यह पिज्जा किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसने अब तक खाना न खाया हो।

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युवक के बताया कि उनकी बातें सुनकर डिलीवरी पार्टनर ने कहा, "आप तो भगवान हो उन लोगों के लिए।" युवक ने कहा कि डिलीवरी बॉय की इस बात ने उन्हें अंदर तक छू लिया। हो सकता है उसका खुद का कोई बच्चा या भाई-बहन पढ़ाई कर रहा हो। इस आंदोलन से देश का हर परिवार से जुड़ा है। शख्स ने यह कहा कि वह शो ऑफ के लिए यह पोस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इसीलिए कर रहा है ताकि लोगों को पता नहीं लगें कि आप दूर होकर भी मदद कर सकते हैं।

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सोशल मीडिया पर क्या कह रहे लोग?

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, लोग युवक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "भाई ने सिर्फ नॉर्मल पिज्जा नहीं मंगाया, बल्कि 'चीज बर्स्ट' मंगाया, जो सबसे बेस्ट कॉम्बो है। दिल से सम्मान!" एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप जैसे लोग ही इंसानियत में भरोसा बनाए रखते हैं। भगवान आपकी इस भलाई का हजार गुना फल दे।" एक यूजर ने लिखा, “आप पर गर्व है।”

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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