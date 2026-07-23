CJP LIVE: फिर इकट्ठे हो रहे प्रदर्शनकारी, आज क्या प्लान; पुलिस पर हुआ पथराव

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन जारी है। हाल ही में सलमान खान समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया है। खबरें ये भी हैं कि अन्य राज्यों में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है।

CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में सोमवार को हुए संसद मार्च के बाद विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया है। छात्रों के अलावा अब इसमें राजनेताओं की एंट्री भी हो गई है। एक ओर जहां मुंबई और नागपुर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में सीजेपी के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में कांग्रेस एक्टिव नजर आई।

सीजेपी के प्रोटेस्ट से जुड़े LIVE UPDATES के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ-

7:20 AM- आज महाराष्ट्र बंद: वंचित बहुजन आघाड़ी ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के पक्ष में गुरुवार को 'महाराष्ट्र बंद' का आह्वान किया है। वीबीए अध्यक्ष और डॉ बाबासाहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर ने आज यहां प्रेस वार्ता में बताया कि वामपंथी राजनीतिक दलों, शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटरों ने बंद का समर्थन किया है।

6:43 AM- महिला को थप्पड़ मारने वाले अधिकारी नपे: अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा के खिलाफ महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने के आरोप में कार्रवाई की गई है। उनका एक वीडियो भी सामने आया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अधिकारी को प्रदर्शन स्थल से हटाया गया है और स्टेशन वापस भेजा गया है।

6:33 AM- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी: सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'वह राजनीति कर रहे हैं...। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे ज्यादा जरूरी है। बगैर इसके प्रदर्शन जारी रहेंगे। यह तब तक जारी रहेंगे, जब तक जरूरी है।'

6:29 AM- महाराष्ट्र में कर्रवाई: मुंबई पुलिस ने 18 जुलाई से जारी प्रदर्शनों के सिलसिले में गैरकानूनी जमावड़ा और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में 13 प्राथमिकी दर्ज कर करीब 400 लोगों को नामजद किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शहर के विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। प्राथमिकी में नामजद लोगों को नोटिस जारी करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई।

6:10 AM- पुलिसकर्मी घायल: पीटीआई भाषा ने पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखा कि जंतर मंतर के पास बुधवार शाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव की घटना में कम से कम दो सहायक पुलिस आयुक्त और चार कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि कई 'असामाजिक' तत्व धरना स्थल में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने कहा, 'वे आयोजकों की बात भी नहीं सुन रहे हैं और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव कर रहे हैं।'