Live: संसद में पेपर लीक पर चर्चा को तैयार सरकार, विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा

CJP के नेतृत्व में सैंकड़ों प्रदर्शनकारी अब भी जंतर मंतर के पास डटे हुए हैं। CJP के प्रवक्ता ने कहा है कि अभी प्रदर्शन जारी रहेंगे। लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए CJP प्रोटेस्ट से जुड़ी हर अपडेट -

Live: NEET पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। इससे पहले CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार को चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे प्रदर्शनकारियों पर UAPA या NSA लगा दें, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा हुआ है।

इससे पहले CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इस आंदोलन को आजादी के बाद का भारत का सबसे बड़ा आंदोलन करार दिया। उन्होंने कहा, “हमने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि 20 तारीख को जो हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर सरकार हमारी मांगों पर सहमत नहीं होती है, तो लाखों लोग दिल्ली आएंगे क्योंकि इस बार हम शांत नहीं बैठेंगे।” वहीं रांका ने प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि युवा पिछले 31 दिनों से महात्मा गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई का मार्च भी शांतिपूर्ण था और अराजकता तब हुई जब पुलिस ने छात्रों की बर्बरता से पिटाई की।

CJP प्रवक्ता ने साफ किया कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार यह आश्वासन नहीं देती कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई वर्तमान या भविष्य की FIR दर्ज नहीं की जाएगी। वहीं कानूनी कार्रवाई की चेतावनियों पर रांका ने कहा, "जहां तक हमारी टीम की बात है, हम किसी FIR कोई डर नहीं लगता। हम पहले दिन से तैयार हैं UAPA, NSA में अरेस्ट होने को। इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जेल जाना एक बहुत छोटी कीमत है।"

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए CJP प्रोटेस्ट से जुड़ी हर खबर:

12:58 PM- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने अब तक पेपर लीक पर माफी तक नहीं मांगी है। युवा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें मारा पीटा जा रहा है।…

12:45 PM- केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक बार फिर यह कहा है कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा है कि सरकार देशहित में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन संसद में नियम के मुताबिक चर्चा होती है। इसके लिए सड़क पर उतरना ठीक नहीं।

12:35 PM- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

12:32 PM- लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो वे सड़कों पर ही आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस्तीफा बड़ी बात नहीं है, सवाल यह है कि छात्रों के जिस तरह का व्यवहार हुआ वो सही नहीं।

12:20 PM- प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

12:07 PM- लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

12:05 PM- केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने साफ किया है कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। इससे पहले कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

12:14 PM- पटना में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को मांग को लेकर बड़ा बवाल हुआ है। छात्र और पुलिस के बीच झड़प में थानाध्यक्ष घायल हो गए हैं।

12:02 PM- संसद में दोनों सदनों की कार्यवाही दोबारा शुरू।

11:59 AM- थोड़ी देर में सरकार और CJP के बीच बातचीत शुरू होगी।

11:55 AM- संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

11:45 AM- जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। DMRC ने बताया है कि लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

11:43 AM- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में कहा, "हमारा समय बर्बाद न करें, और अपना समय भी बर्बाद न करें।"