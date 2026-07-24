CJP LIVE: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ नहीं होगा केस, सरकार बोली
कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शुक्रवार को अहम मोड़ आ गया है। एक ओर जहां 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। वहीं, सीजेपी ने साफ किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अनशन जारी रहेगा।
CJP Protest LIVE: राजधानी दिल्ली में CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तरफ से अनशन तोड़े जाने के बाद भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी जुटे रहेंगे। हालांकि, वांगचुक की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि सहमति किस बात पर बनी है। उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही इसपर वीडियो मैसेज जारी करेंगे। वहीं, शुक्रवार को सरकार और सीजेपी की मुलाकात के भी आसार हैं।
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6:30 AM- केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात कर अनशन खत्म कराई। इसके बाद उन्होंने बताया कि सरकार इस बात को लेकर तैयार थी कि 20 जुलाई को संसद तक मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस नहीं होगा। साथ ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन में बैठने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी।
5:59 AM- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त सजा के प्रावधानों के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने वाले एक कानून के मसौदे पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल में फैसला करेगी। साथ ही इससे संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो इसलिए इसलिए तत्काल परीक्षाएं करना बहुत जरूरी था।
5:56 AM- कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर लागू यातायात प्रतिबंधों और दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियों के कारण मध्य दिल्ली के कई स्कूलों ने कक्षाओं और परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया है। हुमायूं रोड स्थित आरएस जूनियर मॉडर्न स्कूल ने अभिभावकों को जारी परिपत्र में कहा कि नर्सरी से कक्षा पांच तक की पढ़ाई 24 जुलाई से अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से होगी। घर से पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्कूल की वर्दी पहनकर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से नियमित समय-सारिणी के अनुसार कक्षाओं में शामिल होने को कहा गया है। स्कूल बसें पहले की तरह संचालित होंगी।
5:48 AM- मुंबई पुलिस ने गुरुवार को अपने उस वाहन चालक को ड्यूटी से हटा दिया और उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रदर्शनकारी छात्रों को धमकाते दिख रहा है। वीडियो में चालक को दो युवकों को धमकाते हुए दिखाया गया है कि यदि वे दोबारा प्रदर्शन करने लौटे तो उन्हें मादक पदार्थ से संबंधित झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा। (भाषा)
5:45 AM- CJP Protest LIVE: सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। वांगचुक का कहना है कि कई शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। हालांकि, उन्होंने बताया नहीं है कि किन बातों पर सहमति बनी है। उन्होंने जानकारी दी है कि इस संबंध में जल्द ही वीडियो मैसेज जारी करेंगे।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें