CJP LIVE: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ नहीं होगा केस, सरकार बोली

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शुक्रवार को अहम मोड़ आ गया है। एक ओर जहां 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। वहीं, सीजेपी ने साफ किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अनशन जारी रहेगा।

CJP Protest LIVE: राजधानी दिल्ली में CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तरफ से अनशन तोड़े जाने के बाद भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी जुटे रहेंगे। हालांकि, वांगचुक की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि सहमति किस बात पर बनी है। उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही इसपर वीडियो मैसेज जारी करेंगे। वहीं, शुक्रवार को सरकार और सीजेपी की मुलाकात के भी आसार हैं।

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6:30 AM- केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात कर अनशन खत्म कराई। इसके बाद उन्होंने बताया कि सरकार इस बात को लेकर तैयार थी कि 20 जुलाई को संसद तक मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस नहीं होगा। साथ ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन में बैठने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी।

5:59 AM- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त सजा के प्रावधानों के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने वाले एक कानून के मसौदे पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल में फैसला करेगी। साथ ही इससे संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो इसलिए इसलिए तत्काल परीक्षाएं करना बहुत जरूरी था।

5:56 AM- कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर लागू यातायात प्रतिबंधों और दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियों के कारण मध्य दिल्ली के कई स्कूलों ने कक्षाओं और परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया है। हुमायूं रोड स्थित आरएस जूनियर मॉडर्न स्कूल ने अभिभावकों को जारी परिपत्र में कहा कि नर्सरी से कक्षा पांच तक की पढ़ाई 24 जुलाई से अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से होगी। घर से पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्कूल की वर्दी पहनकर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से नियमित समय-सारिणी के अनुसार कक्षाओं में शामिल होने को कहा गया है। स्कूल बसें पहले की तरह संचालित होंगी।

5:48 AM- मुंबई पुलिस ने गुरुवार को अपने उस वाहन चालक को ड्यूटी से हटा दिया और उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रदर्शनकारी छात्रों को धमकाते दिख रहा है। वीडियो में चालक को दो युवकों को धमकाते हुए दिखाया गया है कि यदि वे दोबारा प्रदर्शन करने लौटे तो उन्हें मादक पदार्थ से संबंधित झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा। (भाषा)