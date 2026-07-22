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बहुत ज्यादा, बेहिसाब मारा; छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से भड़का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स पर हुए कथित लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताई।  उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बेगुनाह स्टूडेंट्स पर हुए बेरहमी से लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करता है, जिससे कई स्टूडेंट्स को गंभीर चोटें आईं।

बहुत ज्यादा, बेहिसाब मारा; छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से भड़का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान स्टूडेंट्स पर हुए कथित लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज्यादा और बेहिसाब बल का इस्तेमाल किया गया है। यह एक परेशान करने वाला है और लोकतांत्रिक समाज में बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एसोसिएशन ने बिना किसी भेदभाव के तुरंत जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

एसोसिएशन की तरफ से जारी बयान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बेगुनाह स्टूडेंट्स पर हुए बेरहमी से लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करता है, जिससे कई स्टूडेंट्स को गंभीर चोटें आईं। इस घटना में SCBA के मेंबर्स समेत लीगल फ्रेटरनिटी के मेंबर्स भी घायल हुए। SCBA संबंधित अधिकारियों से इस घटना की तुरंत बिना किसी भेदभाव के और समय पर जांच करने, ज्यादा बल इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और कानून के मुताबिक सही कार्रवाई करने की अपील करता है।

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बयान में आगे कहा गया, ''SCBA आगे अधिकारियों से सभी घायल स्टूडेंट्स और लीगल फ्रेटरनिटी के मेंबर्स के लिए सही मेडिकल इलाज और मदद पक्का करने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील करता है। एसोसिएशन उन सभी घायलों के साथ खड़ी है और संवैधानिक अधिकारों, इंसानी इज्जत और कानून के राज की रक्षा करने का अपना वादा दोहराती है।''

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सोमवार को मॉनसून सेशन के पहले दिन संसद तक मार्च करने के लिए दिल्ली में जमा हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के हजारों समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। इस दौरान, कई वीडियोज सामने आए जिसमें पुलिस पर लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगा। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों और डंडों का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर युवा थे। ये लोग मेडिकल कॉलेजों के लिए नेशनल एंट्रेंस टेस्ट NEET में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर प्रोटेस्ट साइट पर चलो संसद मार्च के लिए जमा हुए थे।

पुलिसवालों को भी आईं चोटें

वहीं, इस पूरे मार्च में कुछ पुलिसवालों को भी चोटें आईं। सूत्रों के अनुसार, घायल होने वालों की संख्या 50 के आसपास थी। इस प्रोटेस्ट के समय हजारों की संख्या में युवा दिल्ली की सड़कों पर थे। बड़ी संख्या में युवा तो संसद के करीब तक पहुंचने वाले थे, जिसकी वजह से बिल्डिंग की सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं। उनकी मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है।

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दीपके बोले- जारी रहेगा प्रोटेस्ट

वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से अब मेदांता में शिफ्ट किया जा चुका है। सरकार, विपक्ष और खुद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने भी उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है। दीपके का कहना है कि देश को वांगचुक की बहुत जरूरत है। वे अपना अनशन खत्म कर दें, लेकिन प्रोटेस्ट मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगा। जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में युवा धरनास्थल पर एकत्रित हुए हैं।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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