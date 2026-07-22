'कॉकरोचों' के सामने झुक जाएगी सरकार? वांगचुक के बाद अब CJP से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री
सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल में जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की आधी रात को मुलाकात हुई है। केंद्र सरकार CJP छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा को तैयार है, जानें सुलह की पूरी खबर।
केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच बुधवार को एक बार फिर बातचीत होने जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ देर रात हुई अहम बैठक के बाद सरकारी सूत्रों ने इस गतिरोध के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है।
जंतर-मंतर पर बढ़ती भारी भीड़ को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार 'कॉकरोचों' के सामने झुक सकती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगी। यही वजह है कि सरकार ने पिछले 24 घंटों में धर्मेंद्र प्रधान को आगे करते हुए विरोधियों पर पलटवार की नीति अपनाई है। ज्ञात हो कि कॉकरोच जनता पार्टी की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल है।
आज केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह CJP प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कुछ ही घंटे पहले जितेंद्र सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचकर वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के बाद फिलहाल इसी अस्पताल में भर्ती हैं।
संसद में चर्चा की मांग पर बनी सहमति
न्यूज18 ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आधी रात को हुई इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा वांगचुक की वह मांग रही, जिसमें उन्होंने चल रहे छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा कराने की बात कही थी। माना जा रहा है कि सरकार संसदीय चर्चा के लिए राजी हो गई है, जिससे इस पूरे गतिरोध को तोड़ने में बड़ी मदद मिल सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्हें बातचीत से समाधान की पूरी उम्मीद है और सरकार की तरफ से संवाद के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं।
विपक्ष का प्रदर्शन और सियासी ड्रामा
दिल्ली में चल रहे इस प्रदर्शन के बीच मंगलवार को भारी सियासी सरगर्मी भी देखने को मिली।
- राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी नेता प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे।
- इन नेताओं ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर मार्च किया।
- दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोककर हिरासत में लिया और कुछ देर बाद रिहा कर दिया।
- संसद के मानसून सत्र में भी इस मुद्दे पर लगातार हंगामा जारी है और विपक्ष सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा है।
सरकार का बातचीत पर जोर
लगातार कई दिनों से प्रशासन और छात्रों के बीच चल रहे टकराव के बाद सरकार की यह नई पहल एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। इससे पहले सोमवार को भी जेपी नड्डा ने CJP प्रतिनिधियों के एक दल से मुलाकात की थी। उस समय छात्रों ने सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई थी।
अब सभी की निगाहें बुधवार को होने वाली अहम बैठक पर टिकी हैं, जिसे इस पूरे विवाद और गतिरोध को खत्म करने की दिशा में सरकार की पहली वास्तविक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।
पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां बुलाई गईं
कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध-प्रदर्शनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 20 अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली में तैनात करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात इन कंपनियों को राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल तैनात करने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की इन सभी कंपनियों को पश्चिम बंगाल से विमानों के जरिये दिल्ली लाया जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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