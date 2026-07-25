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सोने जा रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बोले CJP फाउंडर अभिजीत दीपके

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सोने जा रहा हूं। कुछ देर में आप लोगों से मिलता हूं। दीपके पूरे आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने हुए थे। उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई थी।

CJP Protest Ends Abhijeet Dipke Says Going to Take Nap After Dharmendra Pradhan Resigns
अभिजीत दीपके ने कहा कि सोने जा रहा हूं

जंतर-मंतर पर लंबे समय से चल रहा छात्र आंदोलन शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार के बीच हुई अहम बैठक में नीट पेपर लीक के मामले में जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा और आंदोलन के समय छात्रों पर हुईं एफआईआर को वापस लेने पर सहमति बनी। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रधान के इस्तीफे के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अब सोने जा रहे हैं।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''सोने जा रहा हूं। कुछ देर में आप लोगों से मिलता हूं।'' दीपके पूरे आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने हुए थे। उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया, जिसमें तेजी से फॉलोवर्स बढ़े। इसके बाद, नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई।

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प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बोले दीपके?

अभिजीत दीपके ने शनिवार को सपोर्टर्स और जनता से अपील की कि वे किसी एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द जीत को केंद्रित न करें। दीपके ने दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स के बजाय कलेक्टिव एक्शन पर जोर दिया। दीपके ने जनता को एक सीधा मैसेज दिया कि इस्तीफे को कैसे देखा जाना चाहिए। प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारी दो और मांगें हैं, हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। हम कॉकरोच हैं, एक बार जहां घुस जाते हैं, वहां से निकलते नहीं।

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सीजेपी ने आंदोलन खत्म किया

धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और आंदोलन की अगुवाई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत में संगठन की अन्य मांगों को सरकार द्वारा मान लिए जाने के बाद सीजेपी ने अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया। छात्रों के आंदोलन की अगुवाई कर रही कॉजपा ने घोषणा की कि वह केंद्र सरकार से नीट प्रश्नपत्र लीक विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजन को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने और 20 जुलाई को संगठन के 'संसद चलो' मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आश्वासन मिलने के बाद अपना विरोध-प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर रही है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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