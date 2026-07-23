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CJP प्रोटेस्ट: पूरे देश में सरकार अलर्ट, दिल्ली के अलावा बेंगलुरु और नागपुर तक प्रदर्शन

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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खबर है कि दिल्ली के बाहर अब कई राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि स्थिति के मद्देनजर सरकार ने सुरक्षा समीक्षा की है। हालांकि, इसे लेकर पुलिस या केंद्र ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया है।

CJP प्रोटेस्ट: पूरे देश में सरकार अलर्ट, दिल्ली के अलावा बेंगलुरु और नागपुर तक प्रदर्शन

दिल्ली में CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद देश के कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसी बीच खबर है कि सरकार ने बुधवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की है। सोमवार को ही सीजेपी के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद तक पैदल मार्च किया था, जिस दौरान पुलिस और उनमें झड़प की खबरें भी सामने आई थीं। ये प्रदर्शनकारी पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगें कर रहे हैं।

इंडिया टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि अधिकारी कानून और व्यवस्था की स्थिति की जांच कर रहे हैं। उन्होंने चैनल को यह भी बताया है कि राज्यों को बढ़ते तनाव को लेकर भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है कि समीक्षा के दौरान खासतौर पर दिल्ली और जंतर-मंतर के पास के इलाकों पर ध्यान दिया गया था। हालांकि, इसे लेकर पुलिस या केंद्र की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

कहां हो रहे प्रदर्शन

खबर है कि दिल्ली के अलावा सबसे ज्यादा प्रदर्शन महाराष्ट्र में देखे गए हैं। इस दौरान राज्य में करीब 100 प्रदर्शनों की खबर है, जिनमें मुंबई, नागपुर और पुणे में खासतौर से भीड़ देखी गई। वहीं, इसके बाद कर्नाटक इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इनके अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और हरियाणा में भी जमकर प्रदर्शन हुए हैं।

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नागपुर पुलिस ने बुधवार देर रात संविधान चौक पर करीब पांच घंटे से प्रदर्शन कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हटाकर पुलिस वाहनों में बैठा लिया। इस दौरान कुछ युवक राष्ट्रगान गा रहे थे। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाहनों से अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में सैकड़ों युवा, छात्र और महिलाएं बुधवार शाम से संविधान चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे।

प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। रात करीब 11 बजे पुलिस ने प्रदर्शन स्थल खाली कराना शुरू किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाकर पुलिस वैन में बैठाया गया।

जंतर-मंतर पर झड़प

पीटीआई भाषा ने पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखा कि जंतर मंतर के पास बुधवार शाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव की घटना में कम से कम दो सहायक पुलिस आयुक्त और चार कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि कई 'असामाजिक' तत्व धरना स्थल में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने कहा, 'वे आयोजकों की बात भी नहीं सुन रहे हैं और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव कर रहे हैं।'

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शिमला में भाजपा और एसएफआई के बीच झड़प

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर अलग-अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं के धरने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि एसएफआई कार्यकर्ता नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे।

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सियासी टकराव भी जारी

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद बुधवार को देश के कई राज्यों में सियासी टकराव तेज हो गया।

कांग्रेस ने राहुल गांधी की हिरासत, कथित नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए, जबकि भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के धरने को अनुचित बताते हुए उसके विरोध में मार्च और प्रदर्शन आयोजित किए। कई राज्यों में दोनों दल सड़क पर उतर आए। कई स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, एहतियातन हिरासत में लिया और कुछ जगह भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई।

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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