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ये पब्लिसिटी के लिए कैसे है? छात्रों पर 'बर्बरता' वाली याचिका पर चीफ जस्टिस का केंद्र से सख्त सवाल

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अदालत ने उमेश कुमार और अंशुल कुमार द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर पुलिस, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया।

ये पब्लिसिटी के लिए कैसे है? छात्रों पर 'बर्बरता' वाली याचिका पर चीफ जस्टिस का केंद्र से सख्त सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और पुलिस से उन दो याचिकाओं पर जवाब मांगा, जिनमें आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई को 'संसद की तरफ मार्च' के दौरान प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से अधिक बल का 'बर्बरता' से प्रयोग किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुलिस की कार्रवाई से जुड़े सभी जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और अन्य वीडियोग्राफी शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार और पुलिस की ओर से पेश हुए ASG राजू ने कहा कि इस मार्च में पुलिस वाले घायल हुए हैं और याचिका का मकसद लाइमलाइट में आना और पब्लिसिटी पाना है। इस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सख्त सवाल पूछते हुए कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पब्लिसिटी पाने के लिए याचिका दायर की गई है?

अदालत ने उमेश कुमार और अंशुल कुमार द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर पुलिस, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया। अदालत ने आदेश दिया, ''प्रतिवादियों की ओर से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए।'' मामले की सुनवाई 11 सितंबर को तय की गई है।

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बेंच ने जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और अधिकारियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने आदेश दिया, ''प्रतिवादियों की ओर से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए।'' अदालत ने कहा, ''इस बीच हम निर्देश देते हैं कि रिट याचिकाओं में बताई गई घटना से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड (जिसमें सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी शामिल है) दिल्ली पुलिस या भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सुरक्षित रखा जाए।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन, विकास सिंह और गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर (जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे) जरूरत से अधिक बल का प्रयोग किया। हरिहरन ने कहा, ''एक शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ बहुत अधिक बर्बरता दिखाई गई... बल का इस्तेमाल जरूरत से अधिक और अनुचित था।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच और एक स्वतंत्र विशेष जाच दल से जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिहरन ने कहा कि पुलिस के पास विरोध-प्रदर्शन को 'विनियमित' करने का अधिकार है, लेकिन वह जरूरत से अधिक बल का इस्तेमाल करके 'बच्चों पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती'। घटना की जांच का अनुरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में अनियमितता के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे।

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वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा, ''वे निहत्थे बच्चे थे। 90 से अधिक छात्र घायल हुए। एक पुलिसकर्मी महिलाओं को थप्पड़ मार रहा है और उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है।'' उन्होंने अनुरोध किया कि जिन पुलिसकर्मियों की पहचान हो सकती है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जाए। पुलिस और केंद्र की ओर से पेश हुए अतरिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि जनहित याचिकाएं 'सिर्फ अनुमान पर आधारित' हैं और अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, तो उसे प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए 'ठोस तथ्यों' के साथ संबंधित अदालत में जाना चाहिए।

हालांकि, पीठ ने कहा कि जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे 'किसी अलग-थलग घटना' से जुड़े नहीं हैं और विधि अधिकारी से जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा, ''अगर जनहित याचिका में ये मुद्दे उठाए गए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए? अगर यह कोई अलग-अलग घटना होती, तो स्थिति अलग हो सकती थी।''

'सादे कपड़ों में पुलिस के साथ मिलकर किया हमला'

सिंह ने कहा कि सादे कपड़ों में लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर निर्दोष लोगों पर हमला किया और प्रदर्शनकारियों पर कील लगी लाठियों, छर्रों और यहां तक ​​कि इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले डंडों का इस्तेमाल किया गया। 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन' के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील सिंह ने कहा कि बच्चे, छात्र, वकील और हर वर्ग के लोग परीक्षाओं में धांधली को लेकर अपनी 'जायज' चिंता के कारण विरोध कर रहे थे, और पुलिसकर्मी का प्रदर्शनकारी के सिर पर वार करना 'अस्वीकार्य' था।

'नेम प्लेट भी नहीं लगाई थी'

शंकरनारायणन ने कहा कि सैकड़ों सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वीडियो में पुलिसकर्मियों की बर्बरता दिखाई दे रही है, उन्होंने अपने नाम वाली नेम प्लेट नहीं लगाई थी और कई तो वर्दी में भी नहीं थे। उन्होंने कहा, ''अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा एक महिला को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रही थी। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी।'' शंकरनारायणन ने कहा, ''मैं अभी वह वीडियो दिखा सकता हूं। जब वर्दी पहने गुंडों का नाम लेने की जरूरत हो, तो हमें डरना नहीं चाहिए। उन्हें यहां बुलाया जाना चाहिए और उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।'' अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि ये याचिकाएं सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित हैं और सुनवाई के लायक नहीं हैं।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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