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ऐसे ही नहीं वायरल होते थे 'कॉकरोचों' के वीडियो? तीन कंपनियां और 100 यूट्यूबर रडार पर

By Ankit Ojha
हिन्दुस्तान टीम
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जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान वायरल होने वाले वीडियो को लेकर सरकार सख्त है। पुलिस की रडार पर तीन प्राइवेट डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियांं हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा यूट्यूबर की भी जांच हो रही है।

CJP Protest
सीजेपी प्रोटेस्ट में फंडिंग की भी हो रही है जांच।

रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस के रडार पर तीन बड़ी प्राइवेट डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियां आई हैं। वहीं, 100 से ज्यादा यूट्यूबर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इसके लिए पुलिस इन कंपनियों के दस्तावेजों और गतिविधियों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस विवादित वीडियो को जानबूझकर किसी टूलकिट या पीआर रणनीति के तहत वायरल और एम्पलीफाई (प्रचारित) तो नहीं किया गया था।

जल्द ही भेजा जा सकता है नोटिस

इसके साथ ही करीब सौ से ज्यादा यूट्यूबर को जांच के दायरे में रखा गया है। पुलिस इन कंपनियों के दस्तावेजों, सर्वर लॉग्स और आंतरिक गतिविधियों की गहनता से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि तीनों कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और मैनेजमेंट सहित कुछ यूट्यूबर को भी पूछताछ में शामिल होने के लिए जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा।

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वीडियो वायरल करने का शक

शुरुआती तकनीकी जांच में पुलिस को अंदेशा है कि एक लड़की का विवादित वीडियो कोई आम या अचानक वायरल हुआ वीडियो नहीं था। अंदेशा है कि इसे जानबूझकर एक तय टूलकिट या पीआर स्ट्रेटेजी के तहत खास समय पर सोशल मीडिया पर अपलोड करने और एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करके बड़े पैमाने पर एम्पलीफाई (प्रचारित) किया गया। इसलिए इस मसले की बारीकी से जांच की जा रही है। इस केस के तार अब देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई से भी जुड़ गए हैं।

जांच एजेंसियां मुंबई स्थित एक प्रमुख इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी से जुड़े इनपुट्स और उनके क्रिएटर नेटवर्क की भी बारीकी से जांच कर रही हैं। पुलिस को संदेह है कि इस एजेंसी से जुड़े कई छोटे-बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को जंतर-मंतर के प्रदर्शन में भीड़ जुटाने और माहौल को उग्र बनाने के लिए विशेष रूप से एक्टिव किया गया था। हालांकि, तकनीकी जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मसला क्या है। पुलिस देश की शांति व्यवस्था और शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ प्रोपेगैंडा चलाने वाले किसी भी डिजिटल सिंडिकेट को बख्शने के मूड में नही है।

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फंडिंग नेटवर्क की भी जांच चल रही

दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। विरोध प्रदर्शनों को अचानक से सोशल मीडिया पर इतना बड़ा हाइप देने और कंपनियों को हायर करने के लिए पैसे कहां से आए, इसकी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।

आईआईटी पटना की एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आंदोलन/विरोध प्रदर्शन में भीड़ नियंत्रित करने को एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग की है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में प्रदर्शनों में तैनात पुलिसकर्मियों की पहआंदोलन के दौरान घायल होने वाली छात्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीचान सुनिश्चित करने के लिए ‘नाम का बैज’ लगाने को अनिवार्य करने की मांग की है। याचिकाकर्ता तोशिवा यादव ने याचिका में दावा किया कि पेपर लीक के मुद्दे पर 20 जुलाई को नई दिल्ली में ‘संसद चलो’ विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में वह घायल हो गई थी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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