Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्र, पेरेंट्स से लेकर डिलीवरी बॉय तक... कौन हैं पुलिस के डंडे खा रहे लाखों प्रदर्शनकारी?

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

NEET पेपर लीक के विरोध में CJP का संसद मार्च। जंतर-मंतर पर जुटे छात्र, पेरेंट्स, डिलीवरी बॉय और आर्किटेक्ट्स ने उठाई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। जानिए प्रदर्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी।

छात्र, पेरेंट्स से लेकर डिलीवरी बॉय तक... कौन हैं पुलिस के डंडे खा रहे लाखों प्रदर्शनकारी?

जंतर-मंतर पर उमड़ने वाला वह हुजूम, पुलिस की मजबूत बैरिकेडिंग से टकराने वाले और आंसू गैस के गोलों के बीच डटे रहने वाले आखिर वो लोग कौन थे? क्या वे कोई मंझे हुए नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता थे? बिल्कुल नहीं। ये शाहदरा की गलियों से आई एक आम मां थीं, बरेली की सड़कों पर दिन भर पसीना बहाने वाले 19 साल के डिलीवरी बॉय थे, जयपुर के आर्किटेक्ट और मुंबई के एक एक्टर थे। नीट पेपर लीक विवाद और चरमराई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले बिना किसी पुलिस परमिशन के संसद मार्च करने निकले ये वो आम हिंदुस्तानी थे, जिनके भीतर सिस्टम की सड़ांध और 20 छात्रों की मौत का आक्रोश एक सैलाब बनकर उबल रहा था।

संसद मार्च: छात्र, पेरेंट्स से लेकर डिलीवरी बॉय तक... कौन हैं CJP प्रदर्शनकारी?

पुलिस की बैरिकेडिंग टूटने और सुरक्षाकर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने से काफी पहले ही जंतर-मंतर पर भारी भीड़ जुट चुकी थी। इस भीड़ में समाज के हर वर्ग के चेहरे नजर आ रहे थे, जिनमें छात्र, उनके माता-पिता, शिक्षक और युवा प्रोफेशनल्स शामिल थे। सुबह 9 बजे तक देश भर से लोग इस मार्च का हिस्सा बनने पहुंच चुके थे। इन सभी की एक ही प्रमुख मांग थी- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी और भारी पुलिस बल तैनात था।

जब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं...': जंतर-मंतर पर बच्चों के साथ डटे पेरेंट्स, जानिए शिक्षा मंत्री से क्यों मांगा इस्तीफा
ये भी पढ़ें:'जेपी नड्डा से मिलना समय की बर्बादी थी', CJP बोली- अब वो खुद आएं बात करने

बिना पुलिस की अनुमति के डटे रहे लोग

रविवार को ही दिल्ली पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि CJP को न तो जंतर-मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति मिली है और न ही उन्होंने संसद मार्च के लिए कोई मंजूरी मांगी है। मौके पर CJP की कोर टीम पुलिस के साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन उन्हें मार्च निकालने की अनुमति नहीं मिली। इसके बावजूद, देश भर से आए प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटा।

'अमीर और गरीब बच्चों को मिले समान मौके'

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोटेस्ट में सबसे पहले पहुंचने वालों में दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली 42 वर्षीय दीपा शामिल थीं। वह सुबह 6.30 बजे अपने पति प्रह्लाद और तीन बच्चों के साथ जंतर-मंतर पहुंच गई थीं। दीपा ने कहा, "मेरे दो बच्चे सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। उनका भविष्य भी दांव पर है। हम शिक्षा प्रणाली में ऐसा बदलाव चाहते हैं जहां अमीर और गरीब दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए समान मौके और संसाधन मिलें।"

उनके पति प्रह्लाद ने भी साफ कहा कि वे अनुमति के लिए शाम तक इंतजार करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, "अगर हमें डर होता, तो हम यहां आते ही क्यों।" उनका एक बेटा आईआईटी-जेईई की तैयारी कर रहा है, जबकि बड़ी बेटी जंतर-मंतर पर वॉलंटियर कर रही है।

New Delhi, India - July 20, 2026: Security personnel carry out Lathi charge during CJP protest March to near the Parliament House, in New Delhi, India, on Monday, July 20, 2026. (Photo by RAJ K RAJ / Hindustan Times)

'मंत्री को लेनी चाहिए जिम्मेदारी'

प्रदर्शन स्थल पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो सुबह ही एक-दूसरे से मिले थे, जिनमें मुंबई के एक एक्टर और जयपुर व दिल्ली के आर्किटेक्ट शामिल थे। मुंबई के एक्टर और टीचर उजय को इस प्रदर्शन के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला। उनका मानना है कि अगर किसी मंत्री की नाक के नीचे कुछ गलत होता है, तो उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वरना ऐसी चीजें होती रहेंगी। हालांकि, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती देखकर उन्हें थोड़ी बेचैनी भी हुई।

ये भी पढ़ें:बिखरी चप्पलें, रोते छात्र और बेहोश प्रदर्शनकारी; संसद मार्च में दिखा ऐसा संघर्ष

'प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार'

दिल्ली के एक आर्किटेक्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि संसद तक मार्च करने के लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता क्यों है, वह भी उन लोगों से जिनके खिलाफ वे प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, जयपुर से आए 40 वर्षीय आर्किटेक्ट दुष्यंत ने युवा प्रदर्शनकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये युवा वो सवाल पूछ रहे हैं जो उनकी पीढ़ी ने कभी नहीं पूछे। दुष्यंत ने कहा, "हम चुपचाप यह जानकर कब तक बैठ सकते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है।"

डिलीवरी बॉय बोले- '20 छात्रों की जान गई, मंत्री दें इस्तीफा'

इस मार्च में उत्तर प्रदेश के बरेली से 19 वर्षीय ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट्स - नितिन, अनिल और उनके साथी रंजन भी शामिल हुए। रोजी-रोटी कमाने के लिए इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। रंजन ने कहा, "हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि नीट पेपर लीक के कारण 20 छात्रों की मौत हो गई है। हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। हमारी जिंदगी बहुत अनिश्चित है क्योंकि हम दिन भर सामान डिलीवर करते हुए ड्राइविंग करते हैं... हम जानते हैं कि एक इंसान की जंदगी कितनी अहम होती है।"

सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए जा रहे एक वीडियो में 16 वर्षीय एक प्रदर्शनकारी कहता है, "वह मार्च के दौरान सबसे आगे चल रहा था और अचानक लाठीचार्ज शुरू हो गया। मुझे बुरी तरह पीटा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा.. मेरी गलती क्या थी।"

एक अन्य वीडियो में एक प्रदर्शनकारी अचेत अवस्था में दिखाई देता है। उसके आसपास मौजूद लोग उसे संभालने और प्राथमिक सहायता देने की कोशिश करते नजर आते हैं। एक वीडियो के अनुसार, एक छात्रा रोते हुए कहती है कि वह सुबह से प्रदर्शन में मौजूद थी और पुलिस कार्रवाई के दौरान बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी। उसका आरोप है कि इसी दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ और कई छात्रों को पीटा गया।

ये भी पढ़ें:CJP प्रोटेस्ट बना विपक्ष के लिए मास्टरस्ट्रोक, कैसे संसद में करा दिया बंपर फायदा

दिनभर की अफरातफरी के बाद सड़क पर बिखरी चप्पलें भी बहुत कुछ कह रही थीं। यह स्पष्ट नहीं है कि वे किसकी थीं, लेकिन वे उस भागदौड़ और अव्यवस्था की मूक गवाह बन गईं, जिसने कुछ देर के लिए पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक मां की आवाज भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचती रही। वीडियो में वह कहती है कि उसके पति दिल्ली पुलिस में हैं, लेकिन वह अपने बेटे के भविष्य की चिंता में प्रदर्शन में शामिल होने आई है। सोशल मीडिया पर सामने आए ये वीडियो दिनभर की घटनाओं के अलग-अलग मानवीय पहलुओं को सामने लाते हैं। इनमें आंसू हैं, चोट के दावे हैं, अपनों की चिंता है और अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरे युवाओं की बेचैनी हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Jantar Mantar Cockroach Janta Party India News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी नवीनतम खबरों और पल-पल की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करे । CJP Sansad March LIVE , Jantar Mantar Protest LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।